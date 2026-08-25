Mercato OM : L’Espagne débarque pour Ulisses Garcia !

Un nouveau dossier chaud agite la fin du mercato de l’OM. Ulisses Garcia se dirige vers un transfert en Espagne. Les négociations avec le Racing Santander ayant débuté.

Mercato : Racing Santander négocie avec l’OM pour Ulisses Garcia

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L’Olympique de Marseille a une priorité en cette fin de mercato. Le club phocéen doit finaliser quelques ventes d’ici mardi prochain. Les cadres tels que Leonardo Balerdi, Quinten Timber et Igor Paixao figurent attisent les convoitises. Même les joueurs de retour de prêt ne sont pas épargnés par cette opération de dégraissage.

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Ulisses Garcia est lui aussi proche de quitter le navire phocéen. Le spécialiste du mercato Matteo Moretto révèle que le Racing Santander mène actuellement des discussions avec l’OM en vue de s’attacher les services du Suisse. Cette approche espagnole ne déplait pas à l’état-major olympien, bien décidé à réduire sa masse salariale avant la clôture du mercato.

Absent des plans de Bruno Genesio

Ulisses Garcia était prêté à Sassuolo la saison dernière, où il a disputé 13 rencontres de Serie A. De retour à l’Olympique de Marseille, le latéral polyvalent devrait refaire ses valises pour l’Espagne. Surtout qu’il ne rentre pas vraiment dans les plans de Bruno Genesio.

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La preuve ? Le joueur de 30 ans n’a pas disputé la moindre minute face au RC Strasbourg (4-0). A l’issue du match, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille rappelait la dure réalité du moment. « On doit s’adapter aux impératifs financiers du club et composer avec un groupe qui va encore n bouger », avait-il confirmé. Bruno Genesio s’attend à perdre entre « 3 à 5 joueurs » dans les jours à venir.