Mercato PSG : Luis Campos lance l’offensive pour Guéla Doué

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le PSG s’intéresse à Guéla Doué, le latéral droit du RC Strasbourg. Luis Campos serait même déjà passé à l’offensive pour le frère de Désiré Doué. Explications.

Mercato PSG : Discussions amorcées pour Guéla Doué

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Selon les informations de Sacha Tavolieri, Guéla Doué est une option concrète pour le Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club de la capitale ne s’interdisent pas de recruter un défenseur droit capable de jouer dans l’axe d’ici la fin du mercato, un profil qui correspondrait au besoin identifié par le staff de doubler le poste d’Achraf Hakimi. Des discussions ont déjà eu lieu entre les deux camps, mais sans avancée concrète à ce stade.

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« EXCLUSIF : Le Paris Saint-Germain met l’œil sur Guéla Doué ! Le latéral droit du Racing Strasbourg est une option concrète pour les Parisiens qui ne s’interdisent pas de recruter un défenseur droit capable de jouer dans l’axe d’ici la fin du mercato. Deal à un stade préliminaire. Des discussions ont déjà eu lieu, mais pas encore d’avancée concrète », écrit le journaliste sportif sur sa page Twitter.

🔴🔵🚨 EXCLUSIF : Le Paris Saint-Germain met l’œil sur Guéla Doué ! 🇨🇮



🔄 Le latéral droit du Racing Strasbourg est une option concrète pour les Parisiens qui ne s’interdisent pas de recruter un défenseur droit capable de jouer dans l’axe d’ici la fin du mercato.



📁 Deal à un… pic.twitter.com/ZxoYdRPy05 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 25, 2026

Même si Hakimi a commencé la saison en affichant une excellente forme et semble inépuisable dans son couloir droit, le PSG est bien conscient que la saison est longue, entre les blessures, les matchs internationaux et les éventuelles suspensions. D’où le besoin d’avoir un deuxième latéral droit de métier pour permettre à Luis Enrique de constituer son onze sans forcément bricoler. Une arrivée de Guela Doué serait donc un joli coup pour le double champion d’Europe en titre avec en plus une saveur particulière.

Des retrouvailles familiales au Paris SG ?

En effet, l’intérêt parisien pour Guéla Doué a forcément une saveur toute particulière. En rejoignant les rangs du PSG, l’international ivoirien du Racing Club de Strasbourg y retrouverait son petit frère Désiré Doué, arrivé à l’été 2024 et devenu depuis l’une des têtes de gondole du club.

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Les deux frères, formés ensemble au Stade Rennais avant de prendre des chemins différents, évolueraient ainsi pour la première fois dans la même équipe depuis leurs années bretonnes.

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Mais il faudra convaincre le club strasbourgeois qui ne compte pas brader son défenseur de 23 ans. Selon le média allemand Kicker rapporte que le Bayer Leverkusen suit également cette piste, mais ajoute le RCS réclame au moins 40 millions d’euros pour laisser partir son Champion d’Afrique 2025. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain ira jusqu’au bout dans ce dossier.