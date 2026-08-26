Mercato OM : Timber à Crystal Palace, une clause change tout

L’aventure de Quinten Timber à l’OM touche à sa fin. Le milieu de terrain a accepté de rejoindre Crystal Palace en cette fin de mercato. Mais une clause particulière bouleverse cette opération.

OM : Quinten Timber en passe de rejoindre Crystal Palace

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La direction de l’Olympique de Marseille s’active pour alléger son effectif avant la clôture du mercato. Le club phocéen est même proche de céder l’un de ses récents renforts. Quinten Timber, excepté un rebondissement peu probable, va rebondir en Premier League. L’affaire est quasiment bouclée en interne.

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La Provence rapporte que l’international néerlandais a donné son aval pour rejoindre Crystal Palace, six mois seulement après son arrivée. Les dirigeants marseillais espèrent toucher près de 20 millions d’euros sur son départ. Une belle plus-value pour un milieu acheté à environ 4,5 millions l’hiver dernier.

Il dispose d’une clause sur sa propre revente

Sauf que cette belle manne financière cache une réalité nuancée pour les caisses de l’Olympique de Marseille. Une clause spécifique incluse lors de son arrivée de Feyenoord garantit en effet à Quinten Timber un pourcentage sur sa propre revente. Le compte spécialisé Le Petit OM indique cette rétrocession avoisinerait les 10 %.

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« N’oublions pas que Timber a un pourcentage sur son propre transfert, il serait estimé entre 8 et 10 % comme avait Greenwood. Rappelons que l’ailier droit anglais avait renoncé à cette part lors de son transfert à Fenerbahçe », a-t-il posté. Cette clause réduira donc le pactole perçu par l’OM dans ce dossier très agité. D’autres départs sont attendus dans cette dernière semaine du mercato.