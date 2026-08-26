Mercato PSG : Paris face à un casse-tête pour Quentin Ndjantou

Le PSG doit désormais réfléchir à l’avenir de Quentin Ndjantou, très courtisé à l’approche de la fin du mercato. Plusieurs clubs français et étrangers suivent le jeune Parisien, tandis que le club de la capitale ne souhaiterait pas se séparer définitivement de son joueur.

‎‎Mercato PSG : Des prétendants commencent à se bousculer Ndjanto

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‎‎Le dossier Quentin Ndjantou prend de l’ampleur. Selon PSG Inside actu, plusieurs formations se renseignent sur la situation du jeune Parisien et envisagent de l’accueillir, notamment en France, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Rennes, Le Havre, Toulouse, l’Espanyol Barcelone, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et Côme sont notamment cités parmi les clubs intéressés.

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‎‎Cette agitation intervient après une période compliquée pour le joueur. Longtemps éloigné des terrains en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le jeune attaquant a récemment retrouvé le groupe parisien. Au micro de PSG TV, il a livré un discours empreint de soulagement : « Je suis très content de retrouver mes coéquipiers sur le terrain, ça faisait très longtemps. Les sensations reviennent, c’est le cas aussi pour le groupe. »

‎‎Paris ne veut pas brûler les étapes

‎‎Le PSG ne serait pas disposé à vendre Quentin Ndjantou. L’idée d’un prêt apparaît donc comme une solution permettant de concilier deux impératifs : conserver la maîtrise de son avenir tout en lui offrant davantage de temps de jeu pour poursuivre sa progression.

🚨🔴🔵 EXCLU @PSGInside_actu — Le jeune Parisien très courtisé !



Quentin Ndjantou suscite énormément d’intérêt à l’approche de la fin du mercato. 👀✨



Après avoir réalisé plusieurs très bonnes prestations avant sa blessure en début d’année, son profil n’est évidemment pas passé… https://t.co/EDy1ESUBzJ pic.twitter.com/I4gp9Eq09b — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) August 25, 2026

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‎‎Le principal point d’interrogation reste toutefois son état physique et son rythme de compétition. Après son absence, le joueur lui-même reconnaît que la reprise doit se faire progressivement : « C’était un premier match un peu difficile, mais on ne garde que le positif. […] on va se servir de ça pour monter en puissance », expliquait-il à PSG TV.

‎‎Un contrat qui donne du poids à la décision

‎‎Le contexte contractuel renforce la position parisienne. Quentin Ndjantou a signé son premier contrat professionnel avec le PSG en juillet 2025, avec un engagement courant jusqu’au 30 juin 2028. Le club dispose donc encore de temps pour accompagner son développement sans être contraint de précipiter une décision.

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‎‎Son passage chez les jeunes avait déjà attiré l’attention. Avec les U19 parisiens, il a remporté deux titres de champion de France consécutifs, en 2024 et 2025, avant de franchir le cap professionnel. La saison 2025-2026 lui a ensuite permis de découvrir la Ligue 1 et la Ligue des champions, avec un total de dix apparitions en championnat et un but en Ligue 1.