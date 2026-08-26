Mercato OM : Lorenzi doit boucler 4 recrues en six jours

‎L’OM doit encore renforcer quatre secteurs de son effectif à quelques jours de la fermeture du mercato, selon une information publiée par L’Équipe. Grégory Lorenzi se retrouve donc face à une course contre la montre, avec des contraintes financières qui compliquent sérieusement chaque opération.

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‎Pour l’OM, le compte à rebours est lancé. D’après L’Équipe, le club phocéen est toujours confronté à des moyens financiers limités. Le club doit notamment composer avec les dossiers non résolus de Pierre-Emile Höjbjerg et Nayef Aguerd, deux situations qui empêchent pour l’instant de dégager suffisamment de marge.

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‎‎Le chantier est pourtant clairement identifié. Le quotidien indique que quatre postes sont ciblés : gardien, défenseur central, milieu de terrain et ailier droit. Grégory Lorenzi sait donc précisément où intervenir, mais disposer d’une liste de besoins ne signifie pas encore pouvoir les satisfaire.

‎‎Le problème n’est pas seulement sportif

‎‎À Marseille, la difficulté se trouve aussi dans les finances. L’actionnaire Frank McCourt demande une réduction du train de vie du club avant d’autoriser de nouvelles dépenses, ce qui place le directeur sportif dans une position particulièrement délicate. Chaque arrivée doit désormais être pensée avec une sortie en parallèle.

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‎‎Lorenzi pourrait ainsi être contraint d’attendre les dernières heures du marché. Une vente de Quinten Timber, évoquée autour de 20 millions d’euros avec l’intérêt de Crystal Palace, pourrait offrir une bouffée d’air. Mais tant qu’une opération n’est pas finalisée, elle reste une hypothèse.

‎‎Quatre besoins, six jours et beaucoup d’incertitudes

‎‎Le calendrier ajoute une pression considérable. Trouver quatre joueurs en moins d’une semaine est déjà une opération complexe ; la réaliser avec une enveloppe surveillée de près relève d’un véritable exercice d’équilibriste. Et le marché des transferts pardonne rarement les décisions prises dans la précipitation.

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‎‎Le dossier Leonardo Balerdi illustre également cette difficulté. Son avenir reste incertain alors qu’il pourrait représenter une solution financière pour l’OM. Mais là encore, rien ne permet d’affirmer qu’un départ sera conclu à temps pour permettre à Lorenzi d’accélérer.

‎‎Lorenzi face à son premier grand test marseillais

‎‎Arrivé à Marseille après dix années passées à Brest, Lorenzi dispose d’un précédent qui explique pourquoi la direction lui fait confiance : il s’est forgé une réputation de recruteur capable de dénicher des solutions avec des moyens mesurés. L’OM lui demande désormais de reproduire cette inventivité à une tout autre échelle.

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‎‎Son propre discours résume d’ailleurs l’état d’esprit attendu. Lorenzi avait expliqué à L’Équipe qu’« il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement ». Cette phrase prend aujourd’hui une résonance particulière : à six jours de la clôture, l’inventivité ne sera plus un luxe, mais probablement une nécessité.