Barrages C1 : Lyon est à un match de retrouver la LDC

L’Olympique Lyonnais reçoit le Fenerbahçe ce soir, au Groupama Stadium, pour le match retour des barrages de la Ligue des champions. Les hommes de Paulo Fonseca avaient tenu en échec les Stambouliotes la semaine dernière (1-1) et détiennent désormais toutes les cartes entre leurs mains.

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Cette rencontre va sans aucun doute déterminer la saison des deux équipes. Ce soir, l’OL reçoit le Fenerbahçe à domicile pour le match retour des barrages de la Ligue des champions. Les Lyonnais et les « Kanaryalar » s’étaient quittés sur un frustrant match nul (1-1) au Şükrü Saracoğlu, à Istanbul. Ainsi, les Rhodaniens ont l’occasion de se qualifier pour la phase de ligue de la C1 devant leur public.

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Les Lyonnais abordent cette rencontre avec beaucoup de confiance, engrangée samedi dernier par la victoire maîtrisée contre Toulouse à l’extérieur (2-0). Les Gones ont parfaitement débuté leur saison de Ligue 1 et veulent poursuivre leur dynamique en s’offrant le scalp du « Fener » pour disputer, pour la première fois depuis six ans, la Ligue des champions.

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Le « Fener », quant à lui, reste sur une victoire convaincante en championnat contre Konyaspor le week-end dernier (4-2). Les Turcs peuvent compter sur un Mason Greenwood en grande forme, pour tenter de créer la surprise ce soir. L’ancien Marseillais, buteur au match aller face à Lyon, a encore une fois été décisif samedi en inscrivant un doublé pour son équipe. La défense lyonnaise est prévenue.

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Pour ce match retour, Paulo Fonseca aborde cette rencontre avec ambition et pourra bénéficier de l’intégralité de son groupe pour cette finale avant l’heure.

Paulo Fonseca : « Je m’attends à une rencontre ouverte »

Présent en conférence de presse hier après-midi, le technicien portugais a exprimé son ressenti sur la rencontre décisive qui l’attend ce soir :

« Nous verrons demain comment le match évoluera tactiquement, mais je m’attends à une rencontre ouverte. Je ne pense pas que Fenerbahçe viendra ici pour défendre. Je crois qu’ils joueront pour gagner, ce qui est normal. Comme je l’ai dit, nous devrons être très équilibrés. Cette équipe est très dangereuse en contre-attaque et dans les transitions. Je pense que les deux équipes voudront gagner. Nous voulons imposer notre jeu, avoir l’initiative et ce sera encore notre intention demain. Nous attaquerons lorsque nous aurons les possibilités de le faire », a-t-il affirmé avec détermination.

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L’ancien entraîneur de Lille pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif. En effet, seul Khalis Merah, toujours en phase de reprise, est forfait pour la rencontre. Absents lors du déplacement en Occitanie, les défenseurs Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert et Abner font leur retour dans le groupe. Le milieu offensif Pavel Šulc fait bien partie de la sélection lyonnaise pour la seconde fois consécutive, après avoir disputé un peu plus d’une demi-heure de jeu au Stadium.

L’Olympique Lyonnais sait mieux que quiconque à quel point participer à la Ligue des champions est important pour l’histoire du club.

Paulo Fonseca : « Nous voulons écrire une nouvelle page de cette histoire »

L’OL veut écrire une nouvelle page de son histoire et ne devra pas échouer face au « Fener ». Dans son histoire, les Gones ont participé à la compétition à dix-huit reprises et ont notamment disputé deux demi-finales en 2010 et, plus récemment, en 2020.

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Devant les médias, Paulo Fonseca a fait part de son ambition de participer à la plus grande compétition européenne sur le banc de Lyon : « Je pense que c’est un match facile à utiliser pour motiver les joueurs. Nous connaissons tous l’histoire et les succès de l’Olympique Lyonnais dans cette compétition, même s’ils remontent à plusieurs années. Nous voulons écrire une nouvelle page de cette histoire », a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match.

L’ancien coach du Milan AC a toutefois reconnu que ce moment sera différent du passé : « C’est un moment différent du passé. Tout le monde sait que Lyon est aujourd’hui un club différent, mais nous avons l’ambition de réaliser quelque chose qui marquera l’histoire du club. Je pense que tout le monde comprend cela et que chacun est motivé à l’idée de laisser une trace », a-t-il ajouté.

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Pour ce match retour, l’Olympique Lyonnais dispose de toutes les cartes en main pour se qualifier pour la phase de ligue de la C1. Dans un Groupama Stadium annoncé complet, l’enjeu est de taille pour les Gones, qui devront se défaire du « Fener » pour pouvoir retrouver les sommets européens et écrire une nouvelle page de leur histoire.