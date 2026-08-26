Mercato FC Nantes :  Grégory Poirier cible Pierret et Durivaux

Grégory Poirier prépare du lourd en cette fin de mercato estival. Le nouveau coach du FC Nantes cible Pierret et Durivaux, deux cadres du Red Star.

Mercato FC Nantes : Grégory Poirier vise Pierret et Durivaux

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Le FC Nantes a officialisé mardi la nomination de Grégory Poirier en remplacement de Michel Der Zakarian. Le technicien arrive en pleine crise de résultats pour sauver la maison jaune. Après trois journées de Ligue 2, les Canaris ont perdu leurs trois matchs et encaissé huit buts. Ils occupent ainsi la dernière place du classement.

La direction nantaise compte donc sur Poirier pour redresser la situation. Son arrivée pourrait aussi modifier les plans du club dans la dernière ligne droite du mercato. Le nouvel entraîneur aurait déjà transmis deux noms à ses dirigeants.

Balthazar Pierret ciblé au milieu

Selon les informations de Foot Mercato, Balthazar Pierret figurerait parmi les premières demandes de Grégory Poirier. Le milieu défensif gaucher, âgé de 26 ans, évolue au Red Star depuis janvier. Avant son retour en France, il avait passé un an et demi en Italie avec Lecce.

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La saison dernière, Pierret a disputé 18 rencontres de Ligue 2. En revanche, il n’est apparu dans aucun des trois premiers matchs du Red Star cette saison. Une situation qui pourrait faciliter les discussions avec le FC Nantes. Sur Transfertmarkt, le jeune crack vaut 1,5 million d’euros. Les Kita peuvent donc le recruter sans casser leur tirelire.

Dylan Durivaux également dans le viseur

Grégory Poirier aurait aussi demandé à sa direction de se pencher sur Dylan Durivaux. Le défenseur central de 25 ans, originaire de Cannes, évolue au Red Star depuis deux saisons. Le Français sort surtout d’un exercice très solide. Il a été titularisé lors des 34 journées de championnat. Son profil pourrait donc répondre aux besoins défensifs d’une équipe nantaise en difficulté depuis le début de la saison.

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Autre élément important : Durivaux n’a plus qu’une année de contrat. Le Red Star pourrait ainsi être ouvert à une proposition avant de risquer de perdre son défenseur sans indemnité plus tard. Transfertmarkt l’évalue aussi à 1,5 million d’euros. C’est un montant accessible au FC Nantes. À une semaine de la fermeture du mercato, le FC Nantes pourrait donc accélérer. Avec Pierret et Durivaux, Grégory Poirier tenterait de renforcer son équipe avec deux joueurs qu’il connaît parfaitement.