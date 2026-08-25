Mercato : L’OM se fait attaquer pour Amine Gouiri !

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L’Olympique de Marseille est actuellement confronté à une double offensive pour Amine Gouiri. Naples et Tottenham tentent de recruter l’attaquant algérien.
Mercato : Naples et Tottenham foncent sur Amine Gouiri
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Amine Gouiri brille sous les ordres de Bruno Genesio. Les deux hommes ont noué une relation forte au fil des années. Ils ont collaboré à Lyon, à Rennes avant de se retrouver à l’Olympique de Marseille. Ces retrouvailles sont bénéfiques pour l’attaquant algérien qui confirme son talent sur le terrain.
Son récent doublé face au RC Strasbourg (4-0) illustre parfaitement son regain de forme. Même si Bruno Genesio refuse de s’emballer. « Aime Gouiri a aidé, mais il a aussi profité du travail de l’équipe. Ce sont forcément les attaquants qui sont souvent davantage mis en lumière », a indiqué l’entraîneur de l’OM.À voirASSE : Nadé et Moueffek, clap de fin pour 2 enfants du club
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Cette performance de haut vol n’est évidemment pas passée inaperçue. Après Côme, de nouveaux prétendants entrent dans la danse. Le Corriere Dello Sport assure Naples et Tottenham ciblent l’avant-centre en cette fin de mercato. Les discussions devraient vite débuter entre les différentes parties.
Un avenir incertain à l’Olympique de Marseille
Cet intérêt des clubs européens n’influencent pas vraiment le choix de joueur de 26 ans. Ce dernier privilégie pour l’instant la stabilité. Amine Gouiri ne montre jusqu’ici aucun empressement à quitter le navire OM. Sauf que le mercato estival réserve parfois des surprises.
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Une offre consistante pourrait rapidement rebattre les cartes et faire vaciller la position de l’Olympique de Marseille. Le dossier Amine Gouiri va sans doute animer la fin du mercato phocéen.