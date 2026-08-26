Mercato PSG : Des nouvelles fraîches tombent pour Bradley Barcola  

Liverpool veut déloger Bradley Barcola. Le club anglais a relancé les discussions avec le PSG pour tenter de recruter l’ailier français avant la fermeture du mercato.

Mercato PSG : Liverpool accélère pour Bradley Barcola

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Liverpool passe à l’attaque. Les Reds relancent les discussions avec le PSG pour boucler le transfert de Bradley Barcola, selon The Athletic. Pour financer cette opération, le club compte sur la vente de Cody Gakpo.

Le club anglais veut absolument signer le buteur tricolore avant la fin du mercato. Le Paris SG avait déjà rejeté une première offre de 90 millions de livres sterling plus tôt ce mois-ci. Aujourd’hui, Paris réclame 135 millions de livres pour céder son ailier.

🚨 Liverpool and Paris Saint-Germain are holding key talks on August 25 in a bid to bring clarity over a proposed transfer for Bradley Barcola.



The discussions are seen as an important step to establish a direction of travel on a potential move for the 23-year-old, who is… pic.twitter.com/i4tVdKF4EL — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 25, 2026

La clé du dossier repose sur le départ de Cody Gakpo. Tottenham et Manchester City convoitent l’ailier néerlandais, dont la vente apporterait les liquidités nécessaires au recrutement de Barcola. Côté parisien, la porte reste ouverte. Le directeur sportif Luis Campos l’a confirmé ce dimanche : le marché reste dynamique et beaucoup de choses peuvent encore basculer d’ici la date limite.

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Bradley Barcola constitue la priorité absolue des Reds depuis le début de l’été. Liverpool et le joueur se sont d’ailleurs mis d’accord sur les conditions personnelles depuis plusieurs semaines. Pour autant, le Français ne force pas son départ. Sous contrat pour encore deux ans, il acceptera de rester à Paris si les deux clubs ne trouvent pas de terrain d’entente.

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Son début de saison alimente les rumeurs : il n’a pas joué une seule minute lors des trois premiers matchs du PSG, alors qu’il sort d’une Coupe du monde réussie avec l’équipe de France. Malgré la différence de prix entre les deux géants européens, l’optimisme grandit pour concrétiser le transfert avant le 1er septembre. La balle est désormais dans le camp britannique. Le PSG attend une offre revue à la hausse dans les 24 à 48 heures. Ces prochaines heures scelleront l’avenir du jeune crack.