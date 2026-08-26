Mercato : Le Stade Rennais accélère pour Ludovic Ajorque  

Les dirigeants du Stade Rennais ciblent Ludovic Ajorque en cette fin de mercato. Les négociations seraient en cours pour son arrivée à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Ludovic Ajorque attendu à Rennes cet été ?

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La direction du Stade Rennais met les bouchées doubles pour s’offrir Ludovic Ajorque pendant ce sprint final du mercato estival. L’attaquant de 32 ans n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau bail avec Brest. Ce qui ouvre grand la porte à un transfert vers Rennes.

D’après les informations de Brest On Air, les pourparlers entre Rennes et Ludovic Ajorque se sont intensifiés ces derniers jours. L’avant-centre français a un bail avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2027. Sa valeur : environ 2 millions d’euros.

Cette situation pourrait favoriser un départ dans les derniers jours du marché. Si les négociations pour prolonger son contrat restent bloquées, le club breton pourrait se montrer ouvert à une vente.

🕵️ À quelques jours du terme du mercato, les contacts s’intensifient entre Ludovic Ajorque et le Stade Rennais alors que la prolongation à Brest semble désormais dans une impasse. pic.twitter.com/W3QMRiFj4a — Brest On Air (@BrestOnAir) August 25, 2026

Un profil différent pour accompagner Lepaul

Le Stade Rennais cherche une solution supplémentaire en attaque. L’arrivée d’Ajorque offrirait à Estéban Lepaul un complément aux caractéristiques bien différentes. L’ancien Strasbourgeois peut jouer en pivot et peser dans le jeu aérien. Son profil apporterait ainsi une autre dimension à l’attaque rennaise.

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La saison dernière, lors de son dernier exercice complet avec Brest, Ajorque a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1. Son efficacité devant le but constitue un atout reconnu.

Le Stade Rennais garde Martin Terrier dans son viseur

La piste Ajorque ne signifie pas pour autant que Rennes abandonne les autres dossiers offensifs. Le club travaille toujours sur un éventuel retour de Martin Terrier. Le buteur français vit le calvaire en Allemagne. Les pépins physiques ont réduit son temps de jeu. Il envisage désormais de quitter le navire pour se relancer ailleurs. Le SRFC est chaud pour l’accueillir.

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Cette opération paraît toutefois plus difficile à concrétiser. La masse salariale rennaise et les exigences du Bayer Leverkusen compliquent les négociations. François Pinault, Franck Haise et Loïc Désiré apprécient le joueur, mais plusieurs obstacles restent à lever. Dans ce contexte, Ludovic Ajorque apparaît comme une solution plus accessible. Il connaît déjà parfaitement la Ligue 1 et pourrait être opérationnel rapidement. Rennes et Brest doivent maintenant trouver un accord avant la fermeture du mercato.