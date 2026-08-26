ASSE : Ligue 2, la gestion du groupe de Cathro au scanner

Le nouvel entraîneur de l’ASSE a tourné avec un groupe restreint, après trois journées de Ligue 2. Ses hommes clés sont donc déjà connus.

ASSE : Ian Cathro a choisi un groupe restreint, qui sont ses hommes clés ?

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L’ASSE compte encore quelques joueurs sur le départ dans son effectif. Mais ils sont à l’écart du groupe choisi par Ian Cathro ce début de saison. Ce sont Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan. En attendant la fin du mercato d’été, le 1er septembre prochain, il a fait jouer seulement 16 joueurs en trois journées de championnat.

Le technicien écossais a pourtant perdu Joao Ferreira sur blessure lors de la 2e journée contre Clermont Foot et Jakob Breum face à Grenoble Foot. Le défenseur portugais a reçu un coup à la tête et est soumis à un protocole commotion cérébrale, tandis que le milieu offensif danois a une gêne à la cuisse.

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Les hommes clés de l’AS Saint-Etienne sont désormais connus. Outre Gautier Larsonneur, gardien de but numéro 1, Julien Le Cardinal (capitaine), Sohaib Naïr, Kevin Pedro et Aron Csongvai ont disputé l’intégralité des trois premiers matchs de Ligue 2.

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Ils sont suivis respectivement de Maxime Bernauer (271 minutes de jeu cumulées), Augustine Boakye (238 minutes), Jakob Breum (228 minutes), Irvin Cardona (209 minutes) et Thierno Ballo (208 minutes), en termes de temps de jeu. Ce deuxième groupe de joueurs a également participé aux trois matchs.

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Dernière recrue à date de l’ASSE, Tamar Svetlin a participé aux deux derniers matchs. Entré en jeu face à CF63, il était titulaire contre GF38. Il totalise 176 minutes de jeu. Malgré sa blessure et son absence lors de la 3e journée, Joao Ferreira a disputé 122 minutes, selon le tableau de temps de jeu d’Evect.

Les joueurs dans la rotation du nouveau coach

Le dernier groupe est composé des joueurs qui ne comptent aucune titularisation pour l’instant. Ce sont : Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, en instance de transfert. Le premier totalise 130 minutes en 3 apparitions, tandis que le second a joué 2 bouts de matchs, pour 67 minutes de jeu.

Joshua Duffus est entré en jeu trois fois et cumule 100 minutes. Quant au jeune Adam Baallal (19 ans), il compte 27 minutes de jeu, en sortant du banc de touche, en toute fin de match à Sochaux et contre Clermont.

Cinq Verts en attente

Pour l’instant, Ian Cathro fait confiance à un noyau, surtout qu’il a plusieurs joueurs qui sortent de l’infirmerie et sont encore en réathlétisation ou en préparation physique avant de rejouer. Ce sont : Ben Old, Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Nadir El Jamali ou encore Paul Eymard.

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S’entraînant avec le groupe stéphanois, Pierre Ekwah est, lui, indésirable. Les supporters de Saint-Etienne ne veulent pas de lui dans leur équipe. Son sort reste fortement lié à l’issue du mercato.