ASSE : Déclaration choc de Tardieu avant de retrouver Sainté

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Florian Tardieu
© Florian Tardieu
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Parti de l’ASSE cet été, Florian Tardieu va revenir à Saint-Etienne avec Montpellier HSC, début septembre. Il annonce déjà la couleur avant ces retrouvailles.

Ligue 2 : Tardieu presque à 100 % avant ASSE-MHSC

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L’ASSE est leader de la Ligue 2, avec 2 points d’avance sur son dauphin, le Montpellier HSC, après trois journées de championnat. Les deux clubs s’affronteront lors de la 5e journée, le samedi 5 septembre prochain. La rencontre est prévue au stade Geoffroy-Guichard. À cette occasion, Florian Tardieu fera son grand retour à Saint-Etienne où il a passé trois saisons (2023-2026).

À dix jours de ce rendez-vous, il déclare être revenu en forme après une blessure à la cheville et une préparation estivale tronquée. « Je pense que je ne suis pas loin d’être à 100 %. Parce que ça faisait un moment que je n’avais pas joué 90 minutes », a-t-il confié à Midi Libre, après la victoire du MHSC à Dunkerque (1-0), lors de la 3e journée de Ligue 2.

Florian Tardieu : « Je me sens bien physiquement »

En effet, l’ex-milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne avait manqué les deux premières journées du championnat, mais il a joué le match contre le club nordiste en intégralité. Il a donc de bonnes sensations. « J’ai beaucoup bossé, j’ai fait une bonne préparation. Et on va dire que j’ai fait une deuxième préparation à cause de cette blessure. Donc j’ai beaucoup couru, mais je me sens bien physiquement, ça va », a rassuré le joueur de 34 ans.

Avant ses retrouvailles avec l’ASSE, Florian Tardieu affrontera d’abord Boulogne-sur-Mer, ce vendredi, en ouverture de la 4e journée du championnat. Dès lors, il estime que ce n’est pas encore le moment de penser aux Verts, mais plutôt aux Boulonnais. « Tous les matchs sont pièges en Ligue 2. Il n’y a pas d’adversaire facile », a-t-il prévenu.

L’ex-milieu de Saint-Etienne veut ramener Montpellier en Ligue 1

Si le Montpellier HSC remporte ce match au stade de la Mosson, il délogera l’AS Saint-Etienne de la 1re place, provisoirement, en attendant le déplacement des Stéphanois à Dijon, le lundi 31 août. Ce qui serait une excellente nouvelle pour Florian Tardieu, car rappelle-t-il : « Mon objectif est clair, je suis venu à Montpellier pour essayer de faire remonter le club ».

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