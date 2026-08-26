Mercato FC Nantes : Accord conclu, Mostafa Mohamed file vers la Turquie

Le divorce semble scellé entre le FC Nantes et Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien va rejoindre un géant turc dans les prochains jours.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed se rapproche de Konyaspor

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Mostafa Mohamed devrait tourner la page nantaise dans les prochains jours. Selon L’Equipe, le Pharaon est annoncé du côté de Konyaspor, en Turquie, pour un transfert. Montant du deal : environ 1 million d’euros. Il avait posé ses valises au club de l’Erdre en 2022 en provenance de Galatasaray.

C’était d’abord un prêt avec option. Les Kita ont levé l’option en juin 2023 pour près de 6 millions d’euros. En quatre saisons, il aura porté le maillot des Canaris à 136 reprises. Bilan : 29 buts et 8 offrandes.

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Mais son aventure nantaise s’est progressivement dégradée. L’Égyptien a un bail jusqu’en 2027. Les Kita ne veulent plus de lui. En début de préparation, il avait séché la reprise de l’entraînement. Le club l’avait alors sanctionné financièrement.

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Le joueur avait finalement retrouvé le groupe dans la deuxième quinzaine de juillet. Il était toutefois resté à l’écart de l’équipe première, avec des apparitions prévues avec la réserve. Sa situation s’était encore tendue après la baisse de son salaire, conséquence directe de la relégation du FC Nantes en Ligue 2. Une décision qui avait provoqué la colère de l’international égyptien.

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Désormais, la sortie semble se préciser. Après avoir été associé à un possible retour en Égypte, Mostafa Mohamed pourrait finalement aller en Turquie. Konyaspor aurait avancé ses pions pour s’attacher les services du Nantais contre environ 1 million d’euros. Le départ du buteur devrait donc permettre au FC Nantes de tourner une nouvelle page. De son côté, Mostafa Mohamed pourrait relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît déjà, après son passage à Galatasaray.