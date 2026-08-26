ASSE : Quel sort pour Jaber, Old et Lamba à Saint-Etienne ?

L’avenir de Mahmoud Jaber, Ben Old et Chico Lamba est désormais flou à l’ASSE. Ils ont perdu leur place pendant qu’ils étaient blessés.

ASSE : Mahmoud Jaber, Ben Old et Chico Lamba ont perdu leurs places

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De retour de blessure et en reprise, Mahmoud Jaber, Ben Old et Chico Lamba ont raté le début de saison de l’ASSE. Lors des trois premières journées de Ligue 2, ils étaient tous absents du groupe stéphanois. Alors qu’ils ont entamé leur préparation physique avant d’intégrer le collectif stéphanois, ces trois joueurs, ayant pris une part active à la saison dernière, ont perdu leur statut.

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Les joueurs alignés par Ian Cathro à leur poste respectif donnent des satisfactions. Pour preuve, la nouvelle équipe du nouvel entraîneur a enregistré 3 victoires en 3 journées de championnat. Mieux, elle a marqué 10 buts contre un but concédé. Grâce à cette performance remarquable, les Verts sont leaders de la Ligue 2 avec 9 points (+9).

Saint-Etienne : Cathro dispose de plusieurs solutions en interne

Le technicien écossais de l’AS Saint-Etienne a même trouvé des solutions en interne pour remplacer Joao Ferreira, touché à la tête lors de la victoire contre Clermont Foot (3-1), puis Jakob Breum sorti contre Grenoble après 27 minutes de jeu, à cause d’une gêne à la cuisse.

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Lors de la 3e journée, Ian Catho a positionné Tamar Svetlin au milieu et a fait reculer Maxime Bernauer au poste d’arrière gauche. Le défenseur central avait pourtant affronté Sochaux et Clermont dans la position de milieu défensif avec Aron Csongvai.

En tout cas, le nouveau coach apprécie bien la polyvalence de certains joueurs, qui peuvent dépanner à plusieurs postes. C’est le cas du jeune Kevin Pedro, qui est à l’aise à gauche comme à droite de la défense.

Jaber, Ben Old et Lamba sur le banc à leur retour

Compte tenu de la bonne marche actuelle de l’ASSE, il est peu probable que le coach change ses hommes. Mahmoud Jaber, Ben Old et Chico Lamba devront démarrer sur le banc de touche à leur retour. Les deux premiers pourraient intégrer la rotation de Cathro dans un premier temps. Quant au dernier, il aura du mal à faire bouger Julien Le Cardinal (capitaine) et Sohaib Naïr, qui forment la solide paire en défense centrale.

Sauf nouvelles blessures dans l’effectif actuelle des Verts, le milieu défensif Israélien, l’arrière gauche néo-zélandais et le défenseur central Portugais subiront la forte concurrence chez les Verts.

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Pour rappel, Mahmoud Jaber et Chico Lamba étaient des titulaires avant leur blessure respective la saison dernière. Idem pour Ben Old qui s’est, lui, blessé en match amical pendant la pré-saison estivale.