ASSE : Le dauphin de Saint-Etienne lorgne déjà la 1re place

Leader de la Ligue 2, l’ASSE reste à la portée de Montpellier HSC, qui jouera vendredi (20h), en ouverture de la 4e journée du championnat.

Ligue 2 : Montpellier, Rodez et Anneccy en lice dès vendredi

La suite après cette publicité

L’ASSE est en tête du classement de la Ligue 2, grâce à ses trois victoires d’affilée. Elle a également un confort au niveau de la différence de buts, car elle a marqué 10 buts contre 1 seul but concédé en 3 journées de championnat. Néanmoins, les Stéphanois sont talonnés par le Montpellier HSC. Le dauphin des Verts compte deux points de retard sur eux.

Le Rodez AF et le FC Annecy, respectivement 3e et 4e, avec chacun 6 points, sont aussi en embuscade. L’AS Saint-Etienne reste de ce fait sous la pression de ces trois clubs, avant la prochaine journée.

À voir

Mercato : Le PSG réserve une surprise à Ousmane Dembélé

En effet, les Montpelliérains et les Ruthénois seront en lice dès vendredi, en ouverture de la 4e journée. Ils recevront respectivement l’US Boulogne-sur-Mer (15e) et Pau FC (13e). Quant aux Annéciens, ils affronteront le FC Metz (6e), samedi (14h).

MHSC peut être leader provisoire en passant devant l’ASSE

Le MHSC peut prendre la tête du classement, en cas de victoire sur les Boulonnais au stade de la Mosson. Le club héraultais passerait devant l’ASSE provisoirement, avec un point d’avance. Si RAF et Annecy remportent aussi leur match respectif, ils seraient à égalité de points avec les Verts, avant le match de ces derniers.

Les Stéphanois affronteront Dijon FCO, le lundi 31 août (20h45), au Stade Gaston-Gérard. Ils connaîtront la position de leurs concurrents pour la montée en Ligue 1, avant leur entrée en lice. L’équipe de Ian Cathro sera soit sous pression soit détendue, selon les résultats de Montpellier, Rodez et Annecy.

Saint-Etienne impressionnant lors des 3 journées

Cependant, la solidité défensive et l’efficacité offensive dégagées par l’AS Saint-Etienne, ce début de saison, laisse penser qu’elle ne devrait pas être inquiétée par les Dijonnais, récents promus en Ligue 2. Peu importe donc les résultats de leurs concurrents, les Verts ont les moyens de reprendre ou de conforter leur première place.

Pour rappel, Julien Le Cardinal (capitaine) et ses coéquipiers ont déjà étrillé le FC Sochaux-Montbéliard (3-1), Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0). Ils sont impressionnants depuis le coup d’envoi de la saison. Mais Ian Cathro attend encore plus de son équipe.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Pierre Ekwah rejoint l’AJ Auxerre en Ligue 1

À voir

Mercato FC Nantes : Accord conclu, Mostafa Mohamed file vers la Turquie

ASSE : Quel sort pour Jaber, Old et Lamba à Saint-Etienne ?

« On ne doit pas se contenter de cette victoire, mais regarder de l’avant. On ne va pas essayer d’être la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense du championnat. On va surtout essayer d’être bons sur tous les secteurs », a-t-il déclaré, à l’issue du troisième succès consécutifs de l’ASSE.