Mercato ASSE : Pierre Ekwah rejoint l’AJ Auxerre en Ligue 1

L’ASSE aurait trouvé un accord pour le prêt de Pierre Ekwah à l’AJ Auxerre. Il va ainsi quitter les Verts en Ligue 2 pour la Ligue 1.

Mercato : L’ASSE prête Pierre Ekwah à l’AJ Auxerre

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La fin du long feuilleton Pierre Ekwah à l’ASSE est imminente. Revenu de prêt de Watford, cet été, il ne jouera toujours pas avec l’équipe stéphanoise avec laquelle il a pourtant effectué la préparation estivale. Selon les informations de Foot Mercato, il sera prêté à l’AJ Auxerre. Les Stéphanois se seraient mis d’accord avec les Auxerrois sur un prêt payant d’un montant de 300 000 euros.

Cependant, ce prêt d’une durée d’une saison, est assorti d’une option d’achat non-obligatoire, fixé à 6 millions d’euros, comme le précise la source. Ce montant correspond en effet à l’indemnité de transfert définitif du Franco-Camerounais, de Sunderland AFC à l’AS Saint-Etienne à l’été 2025.

Le milieu de Saint-Etienne annoncé en visite médicale à Auxerre

Selon les informations complémentaires de la source, Pierre Ekwah est arrivé en Bourgogne pour y passer la visite médicale, avant la signature officielle de son contrat avec l’AJA. Le club icaunais a accéléré le recrutement du natif de Massy (Essonne) à la suite de la blessure d’Assane Dioussé. L’ancien milieu stéphanois (2017-2022) est victime d’une rupture des ligaments croisés.

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Pour rappel, Pierre Ekwah n’a pas joué le moindre match avec l’ASSE la saison dernière. Il avait décidé de quitter le club dès sa relégation en Ligue 2. Écarté du groupe stéphanois toute la première moitié de la saison, le milieu défensif de 24 ans avait été prêté à Watford en Championship, entre février et juin 2026.

Cet été, son retour dans le Forez a suscité la colère des supporters des Verts. Ces derniers ont multiplié des messages hostiles sur des banderoles déployées à l’Etrat, pour réclamer son départ définitif du club.

Nadé, Moueffek et N’Guessan en attente d’un départ

Indésirable à Saint-Etienne, Pierre Ekwah était en attente d’une opportunité pour quitter les Verts et la Ligue 2 où il ne voulait pas jouer. Il était donc absent du groupe de Ian Cathro lors des trois premières journées de championnat ce début de saison.

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Après le prêt d’Ebenezer Annan au Rapid Bucarest en Roumanie, puis celui de Pierre Ekwah à Auxerre, il reste désormais Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan dans le loft stéphanois. Il devarit aussi quitter l’ASSE, avant la fermeture du mercato d’été, fixée au 1er septembre 2026.