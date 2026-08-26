OL : Fenerbahçe sort Lyon à un pas de la Ligue des champions

L’OL ne jouera la Ligue des champions cette saison, il a été éliminé par Fenerbahçe à Lyon, lors du match retour décisif en barrages.

Barrage de C1 : L’OL éliminé par Fenerbahçe à Lyon (1-2)

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Poussé par tout son stade, l’OL n’a pas réussi a remporter le match retour décisif contre Fenerbahçe. Il s’est incliné (1-2) au Groupama Stadium, ce mercredi, en barrage de la Ligue des champions. C’est donc le club turc qui est qualifié au dépens du club rhodanien, qui se contentera de la Ligue Europa.

L’équipe de Paulo Fonseca paie cash son entame de match complément ratée. Elle a concédé deux buts de Vedat Muriqi (24e) et Archie Brown (28e). Mené à la pause (0-2), l’Olympique Lyonnais a réagi en seconde période en réduisant le score par Malick Fofana (1-2, 64e), mais n’est pas parvenu à revenir au score.

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Lyon a cependant eu des occasions, mais les buts de Loïs Openda (64e) et de Kaïl Boudache (71e) ont été entachés de hors-jeu. Pour rappel, le club rhodanien et son homologue turc s’étaient neutralisés (1-1) à Istanbul, lors du match aller.