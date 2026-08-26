Mercato : Le PSG réserve une surprise à Ousmane Dembélé

L’avenir d’Ousmane Dembélé reste au centre des discussions au Paris Saint-Germain. Le club parisien compte toujours étendre son bail en dépit des tensions autour de l’attaquant tricolore.

Le PSG n’abdique pas pour la prolongation d’Ousmane Dembélé !

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C’est le dossier qui anime la fin du mercato au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé a été remplacé prématurément lors de la première journée de Ligue 1 face au Stade Rennais (2-2). Il a ensuite été mis au repos par sa direction en accord avec Luis Enrique,

« Ousmane Dembélé reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe », a écrit le PSG. Cette annonce a immédiatement provoqué diverses spéculations autour du Ballon d’Or. D’autant plus que son nom était associé à des tensions avec Luis Enrique. Sauf que la réalité au sein du club de la capitale est tout autre.

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La direction du Paris Saint-Germain est loin d’envisager une séparation. Elle prépare plutôt un joli coup en coulisses : la prolongation d’Ousmane Dembélé. RMC Sport et Foot Mercato l’assurent, les discussions ont débuté il y a plusieurs mois déjà avec l’objectif d’ajouter une ou deux années supplémentaires à son bail. L’ancien barcelonais serait alors lié au PSG jusqu’en 2030.

Reprise des négociations après le mercato

La confiance règne des deux côtés concernant l’issue de ce dossier. Ousmane Dembélé et ses dirigeants partagent la même ambition de poursuivre leur collaboration dans un climat apaisé au Paris Saint-Germain. Seule ombre au tableau, ces négociations connaissent une courte pause.

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Comme la source le rappelle, les discussions ont été momentanément suspendues pour permettre à l’état-major du PSG se consacrer exclusivement à la dernière ligne droite du mercato. Elles devraient reprendre dès la fermeture de la fenêtre des transferts.