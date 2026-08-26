Mercato FC Nantes : Kita déchire une nouvelle offre pour Tylel Tati  

Le FC Nantes a dit non à Naples pour Tylel Tati. Le Napoli a posé 16 millions d’euros sur la table. Cette proposition n’a pas suffi à convaincre la famille Kita.

Mercato FC Nantes : Naples recalé pour Tylel Tati

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Le mercato s’anime à la Jonelière. Avec l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc, le FC Nantes doit encore gérer plusieurs dossiers, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Celui de Tylel Tati est suivi.

Selon Ouest-France, Naples a tenté sa chance cet été avec une proposition de 16 millions d’euros. Le paiement devait être étalé sur cinq ans. Les dirigeants nantais ont toutefois refusé de céder leur jeune talent. Après le départ de Matthis Abline à Monaco pour 30 millions d’euros, Tati est considéré comme l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif.

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Les Kita espéreraient ainsi obtenir environ 30 millions d’euros, voire davantage, pour le défenseur de 18 ans. Le dossier pourrait néanmoins connaître un nouveau rebondissement. Une proposition est arrivée sur la table nantaise ce mardi 25 août. Elle émane du City Football Group, propriétaire notamment de Manchester City.

Selon cette même source, le groupe aurait proposé un prêt de Tylel Tati à Troyes, avec une option d’achat. Le jeune roc français pourrait donc poursuivre sa progression sous les couleurs du club aubois. Cette offensive intervient après plusieurs tentatives de clubs européens.

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Chelsea avait déjà approché le FC Nantes durant l’hiver dernier. Les Blues envisageaient alors un transfert évalué à 30 millions d’euros, bonus compris. Là encore, la direction nantaise avait fermé la porte. Tylel Tati reste donc au centre des convoitises. Et le FC Nantes semble avoir fixé ses exigences. Pas question de brader l’un de ses plus gros espoirs.