OM : Genesio a trouvé son guerrier, c’est Himad Abdelli !

‎L’OM tient avec Himad Abdelli un milieu déterminé à effacer ses premiers mois compliqués sous le maillot marseillais. Titulaire lors de la victoire 4-0 contre Strasbourg , le 21 août 2026, l’international algérien a affiché un visage beaucoup plus conquérant sous les ordres de Bruno Genesio.

‎OM : Une revanche devenue moteur pour Himad Abdelli

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‎Les moments de galère semblent désormais être derrière Himad Abdelli, qui rêve d’une saison XXL avec l’OM. Avant la première journée de Ligue 1, l’Algérien avait déjà donné le ton. Au micro de Ligue 1+, le milieu de 26 ans n’a pas cherché à maquiller son passage compliqué lors de ses premiers mois à Marseille. Au contraire, il assume et veut désormais tourner la page.

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‎« J’ai une revanche à prendre sur moi-même parce que ces 6 mois ont été compliqués. Depuis la préparation, je sens que je suis un peu plus libéré, avec une grinta beaucoup plus importante que la saison passée », a confié Abdelli. Derrière ces mots, il y a surtout un joueur qui semble avoir retrouvé de la légèreté. Et à Marseille, ce n’est déjà pas une petite victoire.

‎‎Genesio peut compter sur un profil différent

‎‎Face au Racing Club de Strasbourg, Himad Abdelli a été titularisé dans une équipe qui a immédiatement affiché ses ambitions. L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-0 au Vélodrome, et le milieu algérien a participé à cette démonstration avec une activité qui tranche avec ses débuts marseillais.

🗣️ Himad Abdelli : "J'ai une revanche à prendre sur moi-même car les 6 derniers mois étaient compliqués. J'ai beaucoup plus la grinta que la saison passée !"



🙌 Le milieu de l'OM se confie sur sa fin de saison compliquée et espère montrer son vrai visage désormais. #OMRCSA pic.twitter.com/HaC76TuvWq — L1+ (@ligue1plus) August 21, 2026

‎‎Bruno Genesio semble ainsi disposer d’un joueur capable d’apporter du volume, de la technique et surtout cette agressivité positive qui peut faire basculer certains matches. Mais prudence : une seule rencontre ne transforme pas une saison. Le principal défi sera de maintenir cette intensité lorsque les soirées seront moins faciles.

‎‎Un contrat qui donne du temps au projet

‎‎Le contexte contractuel montre aussi que l’OM mise sur Himad Abdelli dans la durée. Arrivé d’Angers en février 2026, il s’est engagé avec Marseille jusqu’en juin 2030. L’opération avait été préparée plusieurs semaines auparavant, puisque le joueur avait donné son accord pour un contrat de cinq ans dès janvier.

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‎‎Son histoire avec Marseille rend également cette aventure particulière. Abdelli expliquait avoir ressenti une pression supplémentaire parce que l’OM représentait un rêve d’enfant : « C’était mon rêve, mon kiff de jouer pour ce club, donc oui je me suis mis un peu de pression », a-t-il déclaré. Cette fois, le rêve ne doit plus l’écraser. Il doit le porter.

‎‎Le guerrier de Genesio doit encore confirmer

‎‎Le premier signal est encourageant. Le deuxième devra l’être davantage. Himad Abdelli possède désormais un avantage précieux : il connaît la pression du Vélodrome, les exigences du maillot et la difficulté de ses premiers mois. Il sait donc exactement ce qu’il veut éviter.

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‎‎L’OM possède actuellement plusieurs solutions au milieu, avec notamment Angel Gomes, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg et Quinten Timber autour de lui. La concurrence sera féroce. Mais si Abdelli conserve cette grinta, Genesio pourrait bien avoir récupéré un élément précieux pour sa saison.‎