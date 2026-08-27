Jakob Breum out ? L’ASSE retient son souffle avant Dijon

Jakob Breum reste incertain pour le déplacement de l’ASSE à Dijon après avoir ressenti une douleur à l’ischio contre Grenoble. Le milieu offensif danois, auteur de deux buts et deux passes décisives depuis le début de saison, s’entraîne encore individuellement et n’a pas repris avec le groupe, selon Peuple-Vert.

‎‎Dijon-ASSE : Le doute s’installe autour de Jakob Breum

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‎‎L’ASSE a connu un début de saison idéal, mais une ombre vient désormais assombrir le tableau. Sorti dès la 27e minute contre Grenoble, Jakob Breum a quitté ses partenaires après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Une scène suffisamment inhabituelle pour faire monter l’inquiétude dans les tribunes.

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‎‎Ian Cathro a toutefois refusé de céder à l’affolement. Après la rencontre, l’entraîneur stéphanois a expliqué : « Jakob ? Il a senti une pointe dans l’ischio, comme une contracture. On a dû prendre une décision, c’était un choix de précaution, il ne faut pas forcer quand nous avons ce genre de sensation ». De quoi rassurer partiellement, sans lever totalement le voile.

‎‎Une reprise qui ne rassure pas encore

‎‎Depuis cette sortie prématurée, le principal intéressé n’a toujours pas retrouvé les séances collectives. Selon les informations de Peuple-Vert.fr, Jakob Breum travaille individuellement et enchaîne notamment les courses, mais reste à l’écart du groupe.

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‎‎Le calendrier, lui, n’attend personne. Dijon se profile déjà et l’ASSE devra rapidement savoir si son créateur sera suffisamment remis pour voyager. Pour l’heure, aucune décision définitive ne semble avoir été prise. La prudence reste donc le maître mot dans le Forez.

‎‎Des chiffres qui expliquent l’inquiétude autour de Breum

‎‎L’absence éventuelle de Jakob Breum ne serait pas anodine. Le Danois a immédiatement pesé dans le secteur offensif depuis son arrivée avec deux buts et deux passes décisives en trois journées. Une production particulièrement précieuse alors que les Verts ont remporté leurs trois premiers matches.

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‎‎Cathro a d’ailleurs souligné son importance dans son animation : « Il y a des postes plus importants que d’autres dans une équipe, notamment celui de Jakob, il a beaucoup de responsabilités dans ce registre », avait-il déclaré. Le message est clair : remplacer un joueur aussi influent ne consiste pas simplement à changer un nom sur une feuille de match.

‎‎Dijon, premier vrai test pour Saint-Etienne

‎‎Le déplacement en Bourgogne pourrait donc offrir une réponse importante. Si Breum réintègre le collectif avant la rencontre, l’AS Saint-Etienne pourra souffler. Dans le cas contraire, Cathro devra trouver une solution pour conserver la créativité qui a porté son équipe durant ce début d’exercice.

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‎‎Cette situation rappelle surtout une évidence du football : une bonne dynamique peut parfois tenir à un fil. Avec trois victoires en trois rencontres, les Stéphanois ont parfaitement lancé leur saison. Mais perdre leur meneur danois au moment où il commence à prendre ses marques serait un sérieux coup de frein.