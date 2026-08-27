Mercato ASSE : Une recrue de dernière minute pour l’après Annan ?

‎L’ASSE pourrait revoir ses plans dans les derniers jours du mercato après le départ d’Ebenezer Annan au Rapid Bucarest. Le club stéphanois étudie désormais la possibilité de renforcer le couloir gauche, selon But, alors que plusieurs solutions internes existent déjà.

‎Mercato ASSE : ‎Le départ d’Annan change la donne pour Sainté

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‎‎L’ASSE n’avait pas nécessairement prévu de bouger à nouveau sur le mercato au poste de latéral gauche. Mais le départ d’Ebenezer Annan, officialisé le 25 août avec un prêt assorti d’une option d’achat au Rapid Bucarest, modifie quelque peu l’équilibre de l’effectif. De quoi contraindre Kilmer Sports à mettre encore les mains à l’approche ?

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‎C’est de plus en plus une évidence à en croire les informations de But. Le média explique que les dirigeants stéphanois surveillent désormais le marché. Une décision qui dépendra aussi des besoins exprimés par Ian Cathro, arrivé cet été sur le banc des Verts.

‎Un couloir gauche qui ne manque pas totalement de solutions

‎‎Le dossier n’est toutefois pas aussi simple qu’un départ immédiatement compensé par une arrivée. Ces dernières semaines, l’ASSE a déjà montré qu’elle pouvait bricoler dans ce secteur avec Kévin Pedro et Maxime Bernauer, deux joueurs capables de rendre service dans une position qui n’est pas forcément leur poste naturel.

ℹ️ L’ASSE et le FC Rapid Bucarest (Roumanie) ont trouvé, ce mardi, un accord pour le prêt avec option d'achat d'Ebenezer Annan jusqu'à la fin de saison 2026/2027 !



Bonne chance Ebe ! 👊 pic.twitter.com/L5myJXdLrx — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 25, 2026

‎‎Le club dispose également de Ben Old. Le retour progressif du Néo-Zélandais offre une option beaucoup plus naturelle à Ian Cathro. L’AS Saint-Etienne peut donc attendre, mais cette solution comporte une inconnue : l’état physique et le rythme du joueur après sa période d’arrêt. La prudence sera forcément de mise.

‎Annan laisse derrière lui une vraie question

‎‎Le départ du Ghanéen n’est pas anodin sur le plan numérique. Ebenezer Annan avait disputé 18 rencontres de championnat avec les Verts la saison dernière, même si sa situation s’était progressivement compliquée dans la hiérarchie. Son prêt au Rapid Bucarest constitue donc une nouvelle étape dans sa carrière, tout en libérant une place dans l’effectif stéphanois.

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‎‎Surtout, cette sortie intervient alors que le mercato touche à sa dernière ligne droite. Les dirigeants ont désormais peu de temps pour arbitrer. Recruter un spécialiste du poste permettrait d’apporter davantage de profondeur, mais conserver les solutions actuelles éviterait aussi de multiplier les mouvements dans l’urgence.

‎‎Le retour de Ben Old peut tout changer

‎‎Le cas de Ben Old pèse lourd dans la réflexion. Le joueur a déjà été utilisé sur le côté gauche et représente une alternative crédible pour Cathro. Les informations disponibles montrent d’ailleurs qu’il fait partie des joueurs régulièrement présents dans le groupe stéphanois.

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‎‎L’autre élément à prendre en compte est la polyvalence de plusieurs défenseurs. Pedro et Bernauer ont déjà dépanné. Cela permet à l’ASSE de ne pas se retrouver immédiatement démunie. Mais une saison est longue, et les blessures ou suspensions peuvent rapidement transformer une solution de secours en problème prioritaire.