Mercato ASSE : Saint-Étienne peut encore tout changer en 6 jours !

‎L’ASSE aborde les six derniers jours du mercato estival avec plusieurs dossiers encore ouverts, alors que la fenêtre des transferts se refermera le 1er septembre 2026 à 19h59. Entre les départs possibles de plusieurs joueurs et une dernière opportunité à saisir au poste de latéral gauche, Saint-Étienne conserve une marge de manœuvre importante.

‎‎Mercato ASSE : Le sprint final est lancé à Saint-Étienne

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‎‎Le compte à rebours est désormais enclenché à l’AS Saint-Etienne. Selon Envert Et Contre Tous, la direction stéphanoise pourrait encore connaître une fin de mercato particulièrement animée. Le marché français fermera officiellement ses portes mardi 1er septembre à 19h59.

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‎‎L’ASSE n’a donc pas besoin de courir dans tous les sens, mais elle doit rester prête à bondir. Le recrutement a déjà été conséquent avec Sohaib Naïr, Jakob Breum, Áron Csongvai, Tamar Svetlin, Mamour Ndiaye, Lucas Lavallée et Thierno Ballo. La véritable inconnue concerne désormais les mouvements qui pourraient intervenir dans les dernières heures.

‎‎Les départs pourraient dicter la suite

‎‎Pierre Ekwah a déjà quitté le Forez pour rejoindre l’AJ Auxerre sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’opération a été officiellement confirmée par le club stéphanois, qui précise que le milieu de 24 ans rejoint l’AJA jusqu’à la fin de la saison. Une page se tourne donc, tandis que d’autres dossiers restent sensibles.

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‎‎Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan figurent encore parmi les joueurs susceptibles de partir, selon Envertetcontretous. Leur éventuel départ ne provoquerait pas nécessairement une arrivée compensatoire. Pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, en revanche, la situation est différente : une offre importante pourrait contraindre les dirigeants à revoir leurs plans.

‎‎Un dernier coup à gauche reste possible

‎‎Le poste de latéral gauche demeure cependant très surveillé. Il ne constitue plus une urgence absolue, notamment parce que Maxime Bernauer a montré qu’il pouvait dépanner efficacement dans cette zone et que le retour prochain de Ben Old apporte une solution supplémentaire.

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‎‎Cette prudence ressemble davantage à une stratégie qu’à une hésitation. L’ASSE peut attendre une opportunité intéressante plutôt que de recruter dans la précipitation. À droite, Kévin Pedro donne également des garanties, tandis que João Ferreira revient progressivement dans le rythme. Le staff dispose donc d’un peu d’air.

‎‎Les chiffres donnent une autre lecture

‎‎Le début de saison invite aussi à la patience. Après trois journées de Ligue 2, Saint-Étienne affiche trois victoires consécutives, avec dix buts inscrits et un seul encaissé. Le succès 4-0 contre Grenoble a notamment confirmé la solidité du collectif dirigé par Ian Cathro.

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‎‎Le technicien écossais peut d’ailleurs s’appuyer sur une formule qui résume bien l’état d’esprit du groupe : « Le groupe se comporte en équipe ! », déclarait-il avant le lancement du championnat. Dans ces conditions, chaque recrutement supplémentaire devra apporter une véritable plus-value, et non simplement gonfler l’effectif.