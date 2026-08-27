Mercato OM : La colère froide de Genesio pour Igor Paixão

‎L’OM pourrait perdre Igor Paixão dans les derniers jours du mercato, alors que Sunderland pousse pour recruter l’ailier brésilien. Selon Foot Mercato, cette perspective inquiète Bruno Genesio, qui voit partir un élément offensif important au moment où Marseille cherche encore à renforcer son effectif.‎

Mercato OM : Igor Paixão, le dossier qui crispe la Commanderie

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‎La situation peu confuse d’Igor Paixão devient visiblement insoutenable pour Bruno Genesio. C’est en tout cas ce que semble savoir Foot Mercato, qui rapporte l’inquiétude grandissante de l’entraîneur de l’OM face à la situation du Brésilien. Le technicien marseillais assisterait avec une certaine amertume à l’accélération du dossier, alors que Sunderland souhaite attirer le Brésilien en Premier League.

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‎« Face à la fuite de ses meilleurs éléments et un recrutement totalement à l’arrêt à quelques jours de la fin du mercato, l’entraîneur phocéen ne cache plus sa vive inquiétude en interne », révèle FM. ‎Le scénario reste toutefois ouvert. Sunderland a déjà formulé une proposition à l’Olympique de Marseille, mais celle-ci aurait été refusée.

‎‎Genesio face à un mercato qui lui échappe

En revanche, Igor Paixão aurait trouvé un accord verbal avec le club anglais concernant ses conditions personnelles. Autrement dit, le transfert n’est pas encore conclu, mais la menace est bien réelle. ‎Bruno Genesio avait pourtant affiché de la patience concernant les mouvements marseillais.

Fin juillet, l’entraîneur avait reconnu les contraintes auxquelles le club devait faire face : « Tout dépendra des opportunités qui se présenteront au cours du mercato. C’est aussi pour cela que je demande de la patience », avait-il confié en conférence de presse. ‎Le problème est que le temps commence désormais à manquer.

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La préparation a donné des raisons d’espérer, tandis que l’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa saison avec un succès 4-0 contre le Racing Club de Strasbourg. Mais perdre Igor Paixão après un tel départ pourrait considérablement compliquer la tâche du technicien.

‎‎Un joueur devenu difficile à remplacer

‎‎Le cas Igor Paixão est particulièrement sensible en raison de son rendement. Arrivé de Feyenoord à l’été 2025, le Brésilien a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 43 apparitions avec Marseille. ‎Son départ éventuel ne serait donc pas une simple opération comptable.

Il laisserait surtout un vide dans l’animation offensive de Genesio. Et à quelques jours de la fermeture du marché, trouver rapidement un joueur capable de produire autant est une autre affaire. Le mercato adore les raccourcis, mais le football, lui, facture souvent les mauvaises décisions.

‎‎Marseille doit encore verrouiller le dossier

‎‎La situation financière marseillaise explique en partie la pression exercée autour des ventes. Igor Paixão représente une valeur importante et son transfert pourrait offrir une bouffée d’oxygène aux finances olympiennes. Mais le calendrier rend l’opération délicate : si l’OM accepte de vendre, il devra ensuite réagir rapidement pour ne pas affaiblir son secteur offensif.

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‎‎Surtout, aucun accord définitif entre Marseille et Sunderland n’est encore annoncé. La première offre anglaise ayant été rejetée, les négociations doivent donc se poursuivre. Genesio peut encore espérer conserver son joueur, mais il n’a probablement plus beaucoup de marge pour attendre. Du côté du Brésilien, il ne serait pas contre l’idée de poursuivre l’aventure sur la Canebière.