Mercato OM : La crise financière plombe la piste Todibo

L’OM voit la piste Jean-Clair Todibo se compliquer alors qu’Aston Villa vient de se positionner sur le défenseur de West Ham. Malgré un accord verbal avec le joueur, Marseille doit d’abord vendre pour pouvoir avancer concrètement dans ce dossier.

‎‎Mercato OM : Le dossier Todibo change brutalement de dimension

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En quête de renfort pour sa défense après le départ de Facundo Medina, l’OM a décidé d’avancer sur le mercato pour Jean-Clair Todibo. Selon Foot Mercato, les deux parties avaient même trouvé un accord verbal pour boucler le dossier. Mais cette première avancée ne garantit absolument pas l’arrivée du défenseur français sur la Canebière.

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‎‎Car un obstacle de taille se dresse désormais devant les dirigeants marseillais. Aston Villa, après l’échec de sa piste menant à Joël Ordóñez, s’est rapproché de West Ham afin d’étudier les conditions d’une arrivée du Français, selon The Athletic. Le temps presse donc pour l’OM, car le compte anglais veut accélérer le dossier.

‎‎Marseille coincé par ses propres contraintes

‎‎Le problème est avant tout financier. Sous la pression de la DNCG, l’Olympique de Marseille doit enregistrer des départs avant de pouvoir réellement accélérer pour Todibo. Une situation qui donne à ses concurrents une occasion inespérée de prendre de l’avance et fait perdre du terrain au club phocéen.

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‎‎L’affaire est d’autant plus frustrante que le joueur aurait déjà donné son accord au projet olympien. Mais comme souvent sur le marché des transferts, un « oui » verbal ne suffit pas. Il faut ensuite convaincre le club vendeur, boucler le montage financier et disposer de la marge nécessaire pour enregistrer l’opération.

‎‎Un défenseur déjà confronté au très haut niveau

‎‎Jean-Clair Todibo reste pourtant une cible particulièrement intéressante pour l’Olympique de Marseille. Âgé de 26 ans, le défenseur connaît parfaitement la Ligue 1 après son passage remarqué à Nice et évolue désormais sous les couleurs de West Ham.

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‎‎Son contrat avec les Hammers court jusqu’en 2029. La saison 2025-2026 lui a permis d’accumuler 25 apparitions toutes compétitions confondues, dont 23 en Premier League, pour plus de 1 800 minutes de jeu et une passe décisive.

‎‎Aston Villa peut profiter du retard marseillais

‎‎Le danger est désormais clair : pendant que Marseille cherche à dégraisser son effectif, Aston Villa dispose d’une capacité financière supérieure pour avancer plus rapidement. Le club anglais pourrait notamment assumer le salaire du défenseur dans le cadre d’un prêt.

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‎‎L’OM conserve donc un atout majeur avec son accord obtenu auprès de Todibo, mais cet avantage peut fondre comme neige au soleil si les ventes tardent. Le mercato ne fait jamais de cadeau aux retardataires.