LOSC-PSG : 5 absents avec Dembélé, la liste va encore s’allonger

Le PSG se présentera fortement diminué face au LOSC ce vendredi, avec déjà cinq absences identifiées à la veille de cette affiche de la 2e journée de Ligue 1. En plus de Ousmane Dembélé, plusieurs autres Parisiens devraient manquer la partie, tandis que Lille doit composer notamment avec l’absence d’Hamza Igamane.

‎‎LOSC-PSG : Une affiche déjà rattrapée par les absences

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‎‎Le PSG n’aborde pas son déplacement à Lille dans la configuration rêvée. À quelques heures du rendez-vous, plusieurs éléments viennent réduire les possibilités de Luis Enrique. CulturePSG a fait le point sur une liste qui pourrait encore évoluer dans les dernières heures.

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‎‎Ousmane Dembélé constitue le principal nom de cette liste. Le Ballon d’Or 2025 bénéficie d’une période de repos décidée en accord avec le staff parisien et doit reprendre l’entraînement lundi. « Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe », a communiqué le PSG.

‎‎Luis Enrique doit déjà jongler

‎‎À cette absence s’ajoute celle de Nuno Mendes. Le latéral portugais purge encore sa suspension, ce qui prive le Paris SG d’une solution majeure sur le côté gauche. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont, eux, concernés par une situation différente : leur avenir pourrait encore être influencé par les derniers mouvements du mercato.

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‎‎La situation est donc particulièrement mouvante. D’autant que certains jeunes joueurs, comme Quentin Ndjantou ou Senny Mayulu, peuvent espérer profiter de ces espaces pour réapparaître dans le groupe. À Paris, chaque place vaut désormais son pesant d’or.

‎‎Lille aussi surveille son infirmerie

‎‎Le LOSC n’est pas épargné. Hamza Igamane reste indisponible après sa grave blessure au genou droit contractée lors de la finale de la CAN. Son retour n’est pas attendu avant octobre au mieux. Tanguy Nianzou demeure également incertain après une blessure musculaire qui a prolongé sa période de préparation.

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‎‎En revanche, Davide Ancelotti peut compter sur deux retours importants : Benjamin André et Matias Fernandez-Pardo, suspendus lors de la première journée. Le contexte reste néanmoins délicat pour Lille, qui vient par ailleurs de perdre Ayyoub Bouaddi, transféré officiellement à Manchester City pour 100 millions d’euros.

‎‎Un PSG obligé de trouver des solutions

‎‎Cette accumulation d’absences intervient dès la deuxième journée. Pour Luis Enrique, le défi ne consiste donc pas seulement à remplacer des noms, mais à préserver les équilibres de son équipe face à un LOSC qui a commencé sa saison par une victoire à Angers.

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‎‎Le PSG possède toutefois une profondeur d’effectif suffisante pour bricoler sans tout casser. Les jeunes auront peut-être leur mot à dire. Et dans un match de cette dimension, une absence peut parfois devenir une opportunité inattendue.