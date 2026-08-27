Tirage Ligue des champions : le pire scénario pour le PSG

Le PSG connaîtra ce jeudi 27 août 2026 ses huit adversaires de la phase de ligue de la Ligue des champions, lors du tirage organisé à Monaco à partir de 18 heures. Placé dans le premier chapeau, le double tenant du titre peut néanmoins hériter d’un parcours particulièrement corsé, avec plusieurs déplacements à haut risque.

‎‎Ligue des Champions : Le tirage qui peut faire grincer des dents au PSG

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‎‎Le suspense touche à son terme. Le PSG, sacré pour la deuxième fois consécutive en mai dernier en Ligue des Champions, va découvrir les huit équipes qui se dresseront sur sa route européenne. Le tirage de la phase de ligue est programmé ce jeudi à Monaco, à 18 heures. L’UEFA confirme que les 36 engagés ont été répartis dans quatre chapeaux.

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‎‎Mais une précision importante s’impose : trois gros adversaires sont déjà à écarter. Le PSG ne peut pas affronter le Bayern Munich, le Real Madrid ou Arsenal. Ces trois formations figurent, comme Paris, dans le chapeau 1. Le règlement impose donc de regarder ailleurs pour trouver le véritable cauchemar parisien.

‎‎Le vrai menu indigeste pour le Paris SG

‎‎Le pire scénario théorique commence dans le chapeau 2. Et là, les noms donnent déjà quelques sueurs froides : Borussia Dortmund et AS Rome. Le premier possède une expérience européenne considérable et sait transformer ses soirées à domicile en pièges bruyants.

La seconde, désormais installée parmi les équipes capables de jouer les trouble-fêtes, ajouterait une autre affiche particulièrement exigeante. ‎Le danger ne s’arrête pas là. Dans le chapeau 3, Naples et Bodø/Glimt constituent deux adversaires particulièrement pénibles à manœuvrer.

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Naples pour la pression de son stade et sa culture tactique ; Bodø/Glimt pour son environnement, son style et cette capacité à rendre un déplacement en Norvège aussi exotique qu’un contrôle fiscal un lundi matin. Enfin, le quatrième chapeau pourrait offrir au PSG Stuttgart et le Slavia Prague, deux équipes capables de transformer une rencontre supposée abordable en soirée beaucoup moins confortable.

‎‎Huit matches, quatre déplacements et zéro droit à l’erreur

‎‎Le format actuel change profondément la lecture du tirage de Ligue des Champions. Chaque club dispute huit rencontres contre huit adversaires différents, avec quatre matches à domicile et quatre à l’extérieur. L’UEFA précise que les huit premiers du classement général accèdent directement aux huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place passent par les barrages.

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‎‎Pour Paris, l’objectif ne sera donc pas simplement d’éviter l’élimination. Il faudra accumuler suffisamment de points pour s’installer parmi les huit premiers. Le moindre faux pas contre une équipe du deuxième ou du troisième chapeau pourrait peser lourd au printemps. Dans cette formule de Ligue des Champions, un grand nom battu ne rapporte pas davantage qu’un adversaire supposé inférieur : le classement, lui, ne fait pas de sentiments.

‎‎Le statut du PSG change aussi la donne

‎‎Paris abordera cette campagne avec un statut inédit dans son histoire récente. Après son deuxième sacre européen consécutif, le club de la capitale est installé dans le chapeau 1 aux côtés du Bayern Munich, du Real Madrid, de Liverpool, de l’Inter Milan, de Manchester City, d’Arsenal et du FC Barcelone.

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‎‎Cette position protège donc le PSG de plusieurs poids lourds. Elle ne lui garantit cependant aucune promenade de santé. Son véritable défi sera de négocier les deux adversaires de chacun des autres chapeaux. Et le hasard peut rapidement transformer une phase de ligue raisonnable en véritable parcours du combattant.

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‎‎Autre détail essentiel : Paris ne pourra pas affronter Lille LOSC ou le RC Lens, également engagés dans cette édition, puisqu’ils appartiennent à la même association nationale. Lille est placé dans le chapeau 3, tandis que Lens figure dans le chapeau 4.

‎‎Paris doit-il vraiment craindre ce scénario ?

‎Ce serait évidemment un tirage très exigeant, mais pas une condamnation. Le PSG dispose d’un effectif construit pour jouer plusieurs tableaux et son statut de double champion d’Europe lui confère une expérience que beaucoup de ses concurrents n’ont pas. En revanche, Dortmund, Naples, Rome ou Stuttgart pourraient rendre la route en Ligue des Champions nettement plus sinueuse.

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‎‎La véritable menace réside surtout dans l’accumulation. Huit matches européens, quatre déplacements, une saison nationale à gérer et une pression maximale autour du champion en titre : la marge de respiration sera réduite. La phase de ligue débutera entre le 8 et le 10 septembre, avant de s’achever le 27 janvier 2027.