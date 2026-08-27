Mercato ASSE : Offre inattendue de Norwich pour Stassin

Lucas Stassin, avant-centre de l’ASSE, fait l’objet d’une offensive de Norwich City, en Championship. Mais les Stéphanois sont intransigeants.

ASSE : Norwich sollicite Lucas Stassin en prêt, KSV refuse

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Les prétendants de Lucas Stassin n’ont plus que cinq jours pour trouver un accord avec l’ASSE, afin de le recruter. Norwich serait passé à l’offensive en transmettant une offre concrète. Selon les informations de Danny Rose, journaliste britannique, le club de deuxième division anglaise souhaite se faire prêter les services de l’avant-centre des Verts.

Cette proposition a été rejetée immédiatement par Kilmer Sports Ventures, comme l’a indiqué le confrère. Le groupe canadien, propriétaire de l’AS Saint-Etienne, est resté ferme sur sa position initiale au sujet de l’international belge (1 sélection). Il ne veut pas le brader et réclame près de 20 millions d’euros pour son transfert.

Norwich offered a loan move a few days ago, however were shut down immediately. Saint-Etienne don’t want to lose Stassin unless it’s a permanent solution. #NCFC #ASSE https://t.co/TtvEu6fLIn — Danny Rose (@dtalksfooty) August 27, 2026

Des prétendants à la pelle pour l’attaquant belge

C’est d’ailleurs ce tarif, jugé trop élevé, qui a refroidi plusieurs clubs intéressés par Lucas Stassin depuis l’ouverture du mercato estival. Au Portugal, le FC Porto, le SC Braga et Benfica ont manifesté leur intérêt. Promu en Premier League, Hull City est également sur les rangs.

En Turquie, Galatasaray est venu aux nouvelles pour le numéro 9 de l’ASSE. Ces derniers jours, à l’approche de la fin du mercato d’été, c’est le RC Strasbourg qui est revenu à la charge pour lui.

Kilmer Sports Ventures n’est pas vendeur !

Lucas Stassin ne manque donc pas de courtisans, mais les conditions de son départ rebutent ces derniers. Transféré de KVC Westerlo en Belgique pour 10 millions d’euros, fin août 2024, il est valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt et est sous contrat jusqu’au 30 juin 2028. KSV n’a donc pas de pression pour le vendre. Il ne partira qu’au prix fixé par le club stéphanois.

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Il faut noter que l’ASSE reste certes à l’écoute des offres, mais n’est pas vendeur. Le joueur de 21 ans n’est donc pas poussé vers la sortie.