Barrages C4 : l’AS Monaco n’a pas droit à l’erreur ce soir

L’AS Monaco reçoit le Górnik Zabrze ce soir pour le match retour des barrages de la Ligue Conférence. Après s’être imposés difficilement 3-2 en Pologne, les hommes de Filipe Luís devront terminer le travail à domicile pour s’adjuger la qualification.

Monaco – Górnik Zabrze : La qualification ou rien pour Monaco

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Les Monégasques doivent terminer le travail. Ce soir, l’AS Monaco a rendez-vous avec le Górnik Zabrze à Louis-II pour le match retour des barrages de la Conference League. Avec un avantage d’un but, le club du Rocher n’a pas droit à l’erreur et devra tout donner pour tenter de se qualifier pour la phase de ligue de la C4.

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L’ASM a fait le plein de confiance la semaine dernière en s’imposant, certes sur la plus petite des marges, mais solidement 1-0 face au Havre à l’extérieur. Les Monégasques ont parfaitement démarré leur saison et doivent confirmer ce soir avec la réception du Górnik.

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Certes, l’ASM est considérée comme l’équipe favorite de la rencontre, mais les Polonais du Górnik ont affiché un visage solide au match aller. Les « Górnicy » ont néanmoins un avantage à ne pas négliger : les hommes de Michal Gašparík n’ont disputé aucun match le week-end dernier et arrivent avec beaucoup plus de fraîcheur physique.

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Les Monégasques abordent cette rencontre dans la peau du favori, mais devront néanmoins composer avec pas mal d’absences majeures.

Filipe Luís : « J’ai prévenu mes joueurs que ce sera une rencontre difficile »

Présent en conférence de presse hier après-midi, l’entraîneur de l’ASM, Filipe Luís, a fait le point sur l’état de son groupe avant la confrontation décisive face au Górnik : « Matthis Abline ne sera pas disponible pour le match de demain, il a encore des difficultés à porter des crampons avec sa blessure au pied. Nous verrons donc l’évolution dans les prochains jours et s’il peut faire une séance normalement, mais pour l’instant il s’entraîne individuellement. Folarin Balogun ne sera pas là non plus contre le Górnik, tout comme Takumi Minamino et Mohammed Salisu qui poursuivent leur programme aménagé », a-t-il déploré à l’aube du match retour.

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À noter tout de même que Filipe Luís pourra compter sur les retours de suspension d’Aleksandr Golovin et Mamadou Coulibaly. Le technicien brésilien a encore une fois prévenu son groupe de l’adversité redoutable à laquelle l’ASM fera face demain : « J’ai prévenu mes joueurs que ce sera une rencontre difficile, car ils ont une bonne équipe. Nous ne devons donc pas sous-estimer cette formation, qui est très au point tactiquement, puisque chaque joueur sait ce qu’il a à faire. Donc, je m’attends à un match vraiment difficile, ce qui veut dire que nous devrons être à notre meilleur niveau pour espérer l’emporter, car il n’y a pas de match facile aujourd’hui », a-t-il annoncé avec beaucoup de vigilance.

Monaco pourra compter sur son jeune milieu offensif Stanis Idumbo pour tenter de dynamiter l’attaque monégasque.

Stanis Idumbo : « Tout ce que je veux aujourd’hui, c’est jouer, profiter à fond et aider l’équipe »

Arrivé en provenance de Séville l’été dernier, le jeune espoir belge a connu des débuts compliqués sous le maillot de l’ASM. En effet, l’ancien joueur du FC Séville n’a disputé que huit rencontres la saison dernière, pour un bilan d’un but et une passe décisive. Acheté pour 10 millions d’euros, le natif de Melun s’est distingué lors de la préparation et enchaîne les matchs en tant que titulaire. Présent en conférence de presse d’avant-match, ce dernier a témoigné de son année difficile et de son évolution depuis qu’il est à Monaco :

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« On ne va pas se mentir, la saison passée a été compliquée pour moi, mais elle m’a permis de grandir. Avec le recul, je suis fier de moi car il y a eu des périodes très difficiles, mais j’ai continué à persévérer et à travailler. J’ai gardé la tête haute et montré à tout le monde que je n’abandonnais pas. Tout ce que je veux aujourd’hui, c’est jouer, profiter à fond et aider l’équipe. Évidemment, je suis dans la position où j’ai toujours voulu être, mais maintenant, je ne dois juste pas décevoir le coach », a affirmé le passeur décisif sur le troisième but monégasque en Pologne.

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Son entraîneur n’a pas manqué de saluer la contribution offensive qu’apporte son jeune milieu offensif : « Tout d’abord, c’est un très bon joueur. Il est toujours venu avec un bon état d’esprit, une bonne énergie depuis le premier entraînement de reprise après sa longue blessure. Et depuis, il a été très dangereux chaque jour à l’entraînement. Il est de mieux en mieux à chaque match, c’est celui qui prend le plus de risques et tente beaucoup en un-contre-un sur le côté dans un vrai profil d’ailier », a confié Filipe Luís devant les médias.

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Après s’être imposés de justesse au match aller, les Monégasques doivent terminer le travail pour obtenir leur ticket pour la phase de ligue de la compétition. Malgré un groupe encore amoindri, le club de la Principauté aborde cette rencontre dans la peau du favori et devra faire respecter la logique face au Górnik. Coup d’envoi ce soir à 18 h 45 au stade Louis-II.