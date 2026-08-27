Mercato Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour la piste Martin Terrier  

Le retour de Martin Terrier à Rennes fait rêver, mais l’opération s’annonce très compliquée. Malgré un intérêt réel du Stade Rennais, les contraintes financières du club breton pourraient bloquer le dossier.

Mercato Stade Rennais : Douche froide pour le retour de Martin Terrier à Rennes !

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Rennes rêve d’un retour. Martin Terrier (Bayer Leverkusen, 29 ans) plaît toujours autant en Bretagne, mais les finances ne permettent de passer à l’attaque. Le Stade Rennais veut boucler ce gros coup avant la fin du mercato. Problème : l’équation financière s’annonce presque impossible à résoudre.

Les discussions existent bel et bien. Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France, confirme des échanges récents entre les deux parties. Sur le terrain, l’opération fait sens : l’attaquant a marqué les esprits lors de son premier passage (2020-2024) et s’intégrerait parfaitement dans le système de Franck Haise.

🔴⚫️ Le #StadeRennais réfléchit à ses possibilités d’action sur l’attaque. Terrier ? Des connexions existent par plusieurs biais, un prêt envisagé, mais la question du salaire pourrait être gros obstacle avec Leverkusen. Et le cas Blas à régler #mercato ⤵️ https://t.co/K3uxFbGV5y — Guillaume Lainé (@gui_tog) August 25, 2026

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C’est sur le plan comptable que le dossier bloque. Pour respecter ses règles de gestion, le club breton ne peut pas assumer un tel salaire en l’état. Rennes doit d’abord dégraisser. Sans ventes majeures, le transfert reste totalement hors de portée. La clé se trouve donc dans le sens des départs. Libérer de la masse salariale devient la priorité absolue de la direction pendant ce sprint final du mercato.

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Rennes veut frapper fort, mais la réalité économique rappelle le club à l’ordre. Faire revenir un chouchou du Roazhon Park séduit tout le monde, supporters comme dirigeants. Le timing presse désormais : sans départs rapides d’ici la fin de la fenêtre de transferts, Martin Terrier ne pourra pas poser ses valises en Bretagne.