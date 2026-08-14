Mercato ASSE : Du nouveau pour Stassin et Davitashvili

‎L’ASSE avance dans un mercato où chaque décision peut peser lourd, notamment autour de deux de ses joueurs les plus convoités. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili restent dans le viseur de plusieurs clubs européens, mais Saint-Étienne entend garder la main.

‎‎Mercato ASSE : KSV attend des offres officielles pour Stassin et Davitashvili

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‎‎L’ASSE attend toujours de voir les intérêts se transformer en propositions concrètes pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. D’après les informations rapportées par Le 10 Sport, les deux joueurs disposent d’une cote importante sur le marché, mais aucune offre officielle suffisamment convaincante n’est encore arrivée sur la table des dirigeants stéphanois.

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‎‎La situation est particulièrement scrutée pour Stassin. À seulement 21 ans, l’attaquant belge continue d’attirer l’attention, notamment celle du Benfica Lisbonne, séduit par son potentiel. Son contrat courant jusqu’en juin 2028 place toutefois les Verts en position de force. Le temps presse, mais Saint-Étienne n’est pas condamné à céder dans la précipitation.

‎‎Davitashvili aussi au centre des convoitises

‎‎Zuriko Davitashvili n’échappe pas non plus aux regards venus de l’étranger. L’international géorgien de 25 ans conserve une belle valeur sur le marché grâce à sa capacité à provoquer, éliminer et faire basculer une rencontre dans les trente derniers mètres. L’Atalanta figure notamment parmi les formations intéressées par son profil.

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‎‎Pour autant, l’ASSE ne semble pas disposée à ouvrir grand la porte sans contrepartie sérieuse. Le club doit composer avec une équation délicate : préserver un effectif capable de viser la remontée en Ligue 1 tout en profitant, si elle se présente, d’une opération financière particulièrement intéressante. Deux objectifs qui peuvent rapidement se télescoper.

‎‎Le mercato peut encore faire basculer les Verts

‎‎Les prochaines semaines pourraient donc être décisives. Une proposition suffisamment élevée pourrait obliger les dirigeants à réfléchir, tandis qu’une absence d’offre convaincante favoriserait naturellement le maintien des deux joueurs dans le projet stéphanois. ‎Cette incertitude entretient forcément la tension autour de l’ASSE.

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Stassin représente une promesse offensive majeure et Davitashvili demeure l’un des joueurs capables de créer l’étincelle. Les perdre simultanément serait un sérieux défi sportif. Les conserver, en revanche, offrirait à l’équipe une puissance offensive précieuse pour son objectif de remontée.

‎Saint-Étienne doit garder le volant

‎L’ASSE a tout intérêt à ne pas confondre urgence et précipitation. Le marché des transferts peut s’emballer dans les dernières heures, mais vendre un élément majeur simplement pour répondre à la pression du calendrier serait risqué. Surtout lorsqu’un objectif sportif aussi important se profile.

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‎‎Stassin et Davitashvili ne sont donc pas seulement deux noms susceptibles de rapporter gros. Ils représentent aussi deux armes sportives. Si une offre exceptionnelle arrive, le débat sera légitime. Dans le cas contraire, conserver ces deux joueurs pourrait être le meilleur investissement de Saint-Étienne pour préparer son retour parmi l’élite.