Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Mohamed Amoura à Marseille ?

Mohamed Amoura est chaud pour venir à Marseille cet été. Mais l’OM manque de moyens pour passer à l’attaque. Un autre prétendant fonce sur le joueur.

Mercato : L’OM cible Mohamed Amoura

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À quelques jours de la clôture du mercato, la situation est toujours compliquée à l’OM. La DNCG encadre la masse salariale du club et empêche Marseille de recruter sans vente de certains joueurs. Pour recruter, le club phocéen doit donc d’abord vendre. Les possibles départs d’Igor Paixao, Timber ou encore Leonardo Balerdi pourraient permettre au club de frapper certains coups pendant ce sprint final du mercato.

Grégory Lorenzi ne ralentit pas. Le directeur sportif marseillais travaille déjà sur plusieurs dossiers, dont celui de Mohamed Amoura, l’attaquant algérien de Wolfsburg. À 26 ans, l’international algérien cherche un nouveau point de chute. Wolfsburg, relégué en deuxième division allemande, ne semble plus compter sur lui et souhaite s’en séparer avant la fermeture du marché.

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Mohamed Amoura conserve toutefois une belle cote en Europe. Marseille avait déjà manifesté un intérêt pour le Fennec. Mais son incapacité actuelle à recruter complique fortement le dossier. D’autant que la concurrence commence à se manifester. L’Udinese, notamment, s’est positionnée concrètement sur le joueur.

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Selon Foot Mercato, le club italien a entamé de pourparlers avec l’entourage de Mohamed Amoura. L’objectif est de mesurer la faisabilité d’un transfert et de connaître les conditions nécessaires pour boucler l’opération. La saison dernière, Amoura a claqué 8 pions et délivré 4 passes décisives avec Wolfsburg. Transfermarkt estime sa valeur à environ 20 millions d’euros.

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Une somme difficilement accessible pour l’OM, dont les moyens financiers sont très limités cet été. Grégory Lorenzi pourrait donc privilégier une autre formule. Un prêt assorti d’une option d’achat permettrait à Marseille de réduire l’effort financier immédiat tout en offrant une solution offensive supplémentaire. Pour le moment, ça se complique pour l’arrivée de l’Algérien sur la Canebière.