Mercato PSG : Liverpool augmente son offre pour Barcola !

À cinq jours de la clôture du mercato estival, Liverpool accélère pour convaincre le PSG de lui céder Bradley Barcola. Selon Fabrizio Romano et le Times, les deux clubs sont proches de boucler un accord pour l’attaquant français.

Mercato PSG : Liverpool monte à 134M€ pour Bradley Barcola

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Le départ se rapproche pour Bradley Barcola. Après avoir refusé de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, l’international français se dirige tout droit vers un transfert à Liverpool.

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Ces dernières heures, le journaliste Paul Joyce révèle que le club anglais a rehaussé son offre pour tenter de convaincre les dirigeants parisiens après les dernières négociations. Après une première tentative à 100 millions d’euros refusée par le Champion de France en titre, les Reds sont revenus à la charge avec un chèque de 134 millions d’euros pour recruter Barcola. 🆕🚨 La prochaine offre de Liverpool pour Barcola devrait être de 134 millions d'euros !



👀 Si c’est accepté, Liverpool ferait de l'international français de 23 ans la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool !



👥 De nouvelles discussions ont eu lieu… pic.twitter.com/pE0cbYtToV — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 26, 2026

« La prochaine offre de Liverpool pour Barcola devrait être de 134 millions d’euros ! Si c’est accepté, Liverpool ferait de l’international français de 23 ans la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de Liverpool ! De nouvelles discussions ont eu lieu aujourd’hui, entre les deux parties », rapporte le spécialiste mercato du tabloïd The Times. Une tendance confirmée par un autre spécialiste du marché des transferts.

Accord proche entre Liverpool et le PSG pour Barcola

Après le média britannique, c’est au tour de Fabrizio Romano de confirmer l’imminence de la finalisation du transfert de Bradley Barcola du Paris SG à Liverpool. Mardi soir, diverses sources annonçaient déjà que les pourparlers entre Luis Campos et les pensionnaires d’Anfield étaient de plus en plus intenses et que les positions se rapprochaient entre les deux clubs.

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Ce jeudi matin, le journaliste italien assure que le Champion d’Angleterre en titre est sur le point de finaliser le transfert de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

🚨🔴 Liverpool are now at the final stages of Bradley Barcola deal with PSG.



The negotiations moved to the highest officials at both clubs and breakthrough now seen as imminent.



The exclusive story from May: only #LFC for Barcola. Top target. Not untouchable, at all. pic.twitter.com/mqxoWhFh01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

« Liverpool est en passe de finaliser le transfert de Bradley Barcola au PSG. Les négociations sont désormais entre les mains des dirigeants des deux clubs et une conclusion semble imminente. Article exclusif de mai : Barcola ne jure que par Liverpool. Cible prioritaire. Loin d’être intouchable », rapporte Romano sur sa page Twitter.

Après plusieurs semaines de discussions, le dénouement semble donc proche pour l’avenir de Bradley Barcola, désormais mis à l’écart au PSG en attendant la fin du mercato estival.

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