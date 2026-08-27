Mercato FC Nantes : Accord conclu pour l’arrivée de Ryad Hachem

Le FC Nantes accélère en cette fin de mercato. Après le changement d’entraîneur, les Canaris travaillent encore sur plusieurs renforts. Ryad Hachem est désormais tout proche de Nantes.

Mercato FC Nantes : Ryad Hachem attendu à Nantes

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A peine trois matchs de Ligue 2, et le FC Nantes change déjà tout. Exit Michel Der Zakarian, Grégory Poirier prend les commandes du banc nantais mardi avec une priorité : faire venir ses anciens cadres du Red Star pour boucler le mercato.

Ryad Hachem est la cible prioritaire du coach nantais. Le capitaine du Red Star est tout proche de poser ses valises sur les bords de l’Erdre, selon L’Equipe. Ce milieu franco-algérien, estimé à un million d’euros, doit signer pour trois ans jusqu’en juin 2029. Il deviendrait la huitième recrue estivale des Canaris.

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Balthazar Pierret et Dylan Durivaux figuraient aussi parmi les noms évoqués au FC Nantes ces dernières heures. Mais toutes ces pistes n’aboutiront toutefois pas. Selon l’insider Sébastien Denis, le FC Nantes est bien intéressé par Balthazar Pierret. Le milieu de terrain chercherait même à forcer son départ pour rejoindre les Canaris. La situation est en revanche beaucoup plus compliquée pour Dylan Durivaux.

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« Le capitaine du Red Star Ryad Hachem est quasiment un joueur du FC Nantes, Gregory Poirier le voulait en priorité. Balthazar Pierret fait le forcing pour y aller, ça se complique fortement pour Dylan Durivaux », a lâché le spécialiste des Canaris sur X. Sauf rebondissement, Ryad Hachem rejoindra très vite les sept premiers arrivants de l’été : Dupé, Younoussa, Perrin, Corredor, Cafaro, Sow et Joujou. Nantes accélère. Une neuvième signature pourrait même suivre dans la foulée.