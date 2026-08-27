Mercato OM : Le transfert de Quinten Timber tombe à l’eau ?

Quinten Timber devrait finalement rester à l’OM. Son transfert imminent à Crystal connaît un sérieux coup d’arrêt en raison de l’agence sollicité par Frank McCourt.

Mercato OM : Unique Sports freine le départ de Quinten Timber

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L’Olympique de Marseille fait face à une urgence absolue en cette fin de mercato. lL club phocéen doit vendre pour échapper aux sanctions de l’UEFA et de la DNCG. C’est dans ce sens qu’Igor Paixao est poussé vers Sunderland. Malgré un vif désaccord interne entre Frank McCourt et Bruno Genesio.

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Une autre opération de vente bascule aussi dans l’impasse. Quinten Timber voit son transfert à Crystal Palace bloqué en raison de graves frictions en coulisses. Le journaliste Romain Molina explique les blocages entourant ce deal.

Depuis l'approche de Crystal Palace envers Timber, il y a eu un vrai souci à cause des agents/commissions/mandats



Les représentants d'Unique Sports (la société qui a récupéré l'exclusivité des ventes pour cet été à Marseille) se sont mis au milieu du deal alors qu'ils n'avaient… — Romain Molina (@Romain_Molina) August 26, 2026

L’intervention de la société Unique Sports, mandatée pour piloter l’ensemble des cessions, perturbe les discussions. L’agence sollicitée par Frank McCourt serait immiscé dans un dossier qu’elle ne maitrise pas. Cela a refroidi les représentants du Batave.

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« Depuis l’approche de Crystal Palace envers Quinten Timber, il y a eu un vrai souci à cause des agents/commissions/mandats. Les représentants d’Unique Sports se sont mis au milieu du deal alors qu’ils n’avaient rien à voir », a posté l’insider sur son compte X. Cette stratégie de mandat global est de plus en plus dénoncée par les observateurs.