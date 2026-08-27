Mercato OM : Alerte, Emerson prêt à quitter Marseille !

La fin du mercato de l’OM s’agite encore dans le ses départ. Alors qu’Igor Paixao se rapproche Sunderland, Emerson Palmieri serait lui aussi disposé à quitter le navire phocéen.

Mercato : Emerson Palmieri disposé à quitter l’OM

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L’Olympique de Marseille s’active désespérément pour alléger ses finances dans cette dernière ligne droite du mercato. Et les mouvements s’accélèrent en coulisses. Un accord a récemment été évoqué entre Igor Paixao et Sunderland. Un autre taulier du vestiaire phocéen se rapproche lui de la sortie au grand dam des supporters.

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La Provence rapporte qu’Emerson Palmieri n’est plus du tout fermé à l’idée de faire ses valises de l’OM. D’autant plus que le latéral gauche est entré dans sa dernière année de contrat à Marseille. La direction marseillaise se retrouve dans l’obligation de le vendre dès cet été, au risque de le voir partir gratuitement au terme de la saison en cours.

La Juventus en embuscade pour l’accueillir ?

Cette situation n’a d’ailleurs pas échappé aux cadors européens au premier rang desquels figure la Juventus Turin. L’entraîneur Luciano Spalletti a déjà collaboré avec Emerson Palmieri lors de son passage à l’AS Rome. Il apprécierait son profil. Même si aucune offre formelle ni accord définitif n’ont encore été actés à ce stade.

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🚨 Emerson Palmieri 🇮🇹 aurait des envies d’ailleurs et pourrait animer les prochaines heures du mercato olympien. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/l5c1SV8Z7V — MercatOM (@Mercat_OM) August 27, 2026

L’Olympique de Marseille, contraint de réduire sa masse salariale, pourrait grandement faciliter son départ. Les dirigeants phocéens et l’entraîneur Bruno Genesio, devront vite trancher au sujet de l’ancien Lyonnais.