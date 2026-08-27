FC Nantes : Pluie de forfaits confirmés avant l’En Avant Guingamp

Le FC Nantes traverse un sale temps avant d’affronter l’En Avant Guingamp. Le nouveau coach, Grégory Poirier sera privé de plusieurs cadres pour ce choc en Ligue 2.

FC Nantes : une cascade de forfaits avant le déplacement à Guingamp

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Un FC Nantes aux abois et décimé débarque à Guingamp ce samedi. Pour cette 4e journée de Ligue 2, les Canaris jouent gros dans ce derby breton. Ils doivent impérativement stopper l’hémorragie pour décoller au classement.

Trois matches, trois défaites : le bilan fait mal. Battus par le Red Star (0-1), Laval (2-1) et giflés par Rodez (2-5), les Ligériens sombrent déjà. Cette relégation après 13 ans dans l’élite passe mal. Face à ce désastre, la direction a tranché : Michel Der Zakarian prend la porte. Pour le remplacer et éteindre l’incendie, le club mise désormais sur Grégory Poirier.

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La tâche du nouvel entraîneur s’annonce ardue, d’autant que l’infirmerie déborde avant le voyage au stade de Roudourou. Le secteur défensif perd le latéral Fabien Centonze et le central Sékou Doukouré. Devant, les coups durs s’accumulent aussi. L’attaquant Ganago déclare forfait, tout comme le meilleur buteur Corredor, auteur d’un doublé le week-end dernier. À ces blessures s’ajoutent les mises à l’écart : l’ailier Benhattab et le buteur Mostafa Mohamed restent placardisés dans le loft, poussés vers la sortie avant la fin du mercato.

Grégory Poirier veut relancer le FC Nantes

En conférence de presse ce jeudi, le technicien français a posé son diagnostic sans détour. Il veut injecter du sang neuf et mobiliser ses hommes. « C’est un contexte particulier, il y a eu pas mal de changements de coach, mais aujourd’hui, je ne veux pas regarder le passé. Je suis là pour amener de l’énergie et ma connaissance de la Ligue 2 », a-t-il dit.

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Poirier attend surtout une réaction collective. Pour lui, Nantes possède des joueurs de qualité, mais l’équipe doit encore apprendre à jouer ensemble et retrouver l’envie de gagner. « J’ai un groupe affecté mais qui a envie de faire beaucoup mieux. Aujourd’hui, on a des bons joueurs mais qui ne jouent pas en équipe. À eux de se remettre en question », a-t-il ajouté. Pour Guingamp, l’occasion est belle de distancer un concurrent direct. Pour Nantes, le moindre faux pas supplémentaire rapprocherait un peu plus le club du gouffre.