Mercato OM : Marseille relance la piste Illan Meslier !

L’OM n’abandonne pas sa quête d’un nouveau gardien de but. La piste Illan Meslier revient en force en cette fin de mercato à Marseille.

Mercato : L’OM tente de déloger Illan Meslier d’Arsenal

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille cherche activement à renforcer ses cages. Le départ de Geronimo Rulli à Manchester City a laissé un vide à combler. La large victoire contre Strasbourg (4-0) a permis de voir Jeffrey De Lange assurer l’intérim dans les buts. Mais la direction olympienne reste toujours en quête d’un nouveau gardien.

Lire aussi : Mercato OM : Du nouveau pour le remplaçant de Rulli

C’est dans cette optique que la piste menant à Illan Meslier refait surface à l’OM, indique Foot Mercato. Le portier français est arrivé cet été à Arsenal derrière David Raya et Kepa Arrizabalaga. Il traverse une période délicate sur le plan du temps de jeu. Il n’a toujours pas disputé le moindre match avec les Gunners. Cette situation de blocage pourrait le convaincre à revenir en France.

L’Olympique de Marseille doit encore vendre

La direction marseillaise a fait de l’ancien portier du FC Lorient une priorité en cette fin de mercato. Les bonnes relations entretenus entre avec Arsenal devraient faciliter les discussions. Même si l’Olympique de Marseille devra finaliser quelques ventes avant de signer de nouvelles recrues.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇫🇷 #Ligue1 |



❗️Illan Meslier est l’une des pistes actives de l’OM au poste de gardien en cette fin de mercato.



⏳️ Marseille doit encore dégraisser avant de pouvoir avancer concrètement sur ce dossier. pic.twitter.com/twRnrWj1Eb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 27, 2026

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Alerte, Emerson prêt à quitter Marseille !

À voir

Mercato ASSE : Nadé est en Russie, officialisation imminente

Mercato OM : Igor Paixao dit oui, Sunderland rafle la mise

Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe le savent très bien. C’est pourquoi plusieurs cadres poussés vers la sortie. Quinten Timber, Igor Paixao ou encore Nayef Aguerd figurent notamment sur cette liste de partants.