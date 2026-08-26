Mercato OM : Igor Paixao dit oui, Sunderland rafle la mise

Longtemps réticent à l’idée de quitter l’Olympique de Marseille, Igor Paixao a finalement changé d’avis. Un accord verbal a été trouvé avec Sunderland.

Mercato OM : Igor Paixao d’accord pour rejoindre Sunderland

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Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille connait un nouveau bouleversement. Après Mason Greenwood parti à Fenerbahçe, c’est autour d’Igor Paixao de faire ses valises. L’ailier brésilien affichait jusqu’ici le souhait d’enchainer une deuxième saison consécutive à l’OM. La donne a changé ces dernières heures face aux impératifs du club.

Le joueur de 26 ans, courtisé par Arsenal, devrait finalement rejoindre Sunderland. Fabrizio Romano et Foot Mercato sont unanimes sur le sujet, un accord contractuel a été scellé entre le club anglais et le clan Paixao. Il ne reste plus qu’aux Phocéens et Black Cats de s’entendre sur le montant du transfert.

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La direction de l’Olympique de Marseille réclamerait une enveloppe supérieure à 30 millions d’euros pour céder Igor Paixao. Une belle rentrée d’argent qui permettrait à l’écurie phocéenne de valider ses prochaines recrues estivales. Les tractations se poursuivent dans ce sens.

Une grosse perte pour Bruno Genesio

Ce possible transfert représente aussi un véritable cas de conscience pour l’OM. Car Bruno Genesio s’est régulièrement opposé à un départ de son attaquant. Igor Paixao a été auteur d’une préparation estivale séduisante et une prestation remarquée contre Strasbourg (4-0).

🚨EXCL: 🔴⚪️🇧🇷 #PL |



🔐 Accord VERBAL proche d'être trouvé entre Sunderland et l’OM pour Igor Paixão.



💰 Montant final supérieur à 30M€.



⛔️ Élément à ne pas négliger : la présence imposée d'Unique Sports ralentit un peu le dossier.



➡️ L'OM veut encore sortir Balerdi,… pic.twitter.com/6Kal5F61ix — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 26, 2026

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Le technicien de 59 ans compte sur l’ancien joueur de Feyenoord pour la suite de la saison. Il risque cependant de composer sans Igor Paixao lors du prochain choc contre l’AS Monaco. L’ailier auriverde ayant manqué la dernière séance d’entraînement collective. La conclusion de ce dossier va animer intensément la fin du mercato de l’OM.