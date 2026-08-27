Mercato FC Nantes :  Deal scellé, Amin Cherni va signer à Nantes

Les Kita ne badinent pas pendant ce sprint final du mercato estival. Amin Cherni va s’engager avec le FC Nantes dans les prochaines heures.

Mercato FC Nantes : Amin Cherni attendu à Nantes

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Le FC Nantes touche enfin au but. Pour combler le vide sur le flanc gauche de sa défense, le club nantais mise sur Amin Cherni. Selon les informations de L’Équipe, l’international tunisien débarque en provenance du club turc de Göztepe dans cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat. Un renfort ciblé, vivement espéré par les Canaris.

Le mercato s’accélère donc à Nantes. Dans la foulée de la signature de Ryad Hachem, la direction nantaise règle les derniers détails du dossier Cherni. Ce poste de latéral gauche restait une priorité absolue, laissé sans véritable spécialiste depuis plusieurs semaines.

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Le joueur de 24 ans n’arrive pas en terrain inconnu en France. Révélé au Stade lavallois lors de la saison 2023-2024, le latéral au profil très offensif y avait fait forte impression avec 5 buts inscrits en 37 rencontres. Son apport avait grandement contribué à la belle 7e place des Tango en Ligue 2.

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Cette arrivée met fin à certaines autres pistes étudiées par la direction nantaise. Le dossier Yanis Zouaoui, un temps envisagé, n’a finalement pas abouti. Le latéral du Havre n’avait pas donné suite aux sollicitations du FC Nantes. Balthazar Pierret ne devrait pas non plus rejoindre les Canaris. Les dirigeants nantais ont abandonné cette piste après avoir trouvé un accord pour Ryad Hachem.