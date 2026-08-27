Mercato ASSE : Nadé est en Russie, officialisation imminente

Le transfert de Mickaël Nadé n’est pas encore officiel, mais il a bien quitté l’ASSE et a rejoint Rodina Moscou en Russie où il s’entraîne déjà.

Mercato : Mickaël Nadé a quitté l’ASSE et s’entraîne avec Rodina Moscou

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En attendant l’officialisation du transfert de Mickaël Nadé (27 ans) par l’ASSE, le joueur a déjà rejoint son nouveau club dans le championnat russe. Il a en effet fait l’objet d’un transfert sec à Dubai United aux Émirats arabes unis, comme annoncé ces derniers jours précédant la fin du mercato d’été.

Le défenseur central a été prêté ensuite à Rodina Moscou, club appartenant au même propriétaire : le milliardaire russe Sergey Lomakin. Le club russe a confirmé auprès du média Sportmail que « Mickaël Nadé est arrivé à Moscou et s’entraîne aujourd’hui avec l’équipe pour la première fois ».

Le prêt du défenseur, de Dubai à Moscou, en cours de finalisation

Toutefois, le Rodina Moscou, via son service de presse, précise que le prêt du joueur formé à l’AS Saint-Etienne et « en provenance de Dubai United sera finalisé très prochainement ». Comme l’avait déjà indiqué Peuple-vert, le transfert du Franco-ivoirien a été conclu avec le club émirati autour de 1,5 million d’euros, soit la moitié de sa valeur marchande actuelle, + des bonus. Il quitte ainsi son club formateur après 12 années sous ses couleurs.

Miladinovic, Annan, Ekwah et Nadé sont partis, Moueffek et N’Guessan en attente dans le loft

Dans l’attente du communiqué officialisant le départ de Mickaël Nadé, l’ASSE est en passe de réussir son dégraissage. Il avait déjà réussi a fait partir trois joueurs indésirables. Igor Miladinovic a signé au Partizan Belgrade, Ebenezer Annan s’est engagé avec le Rapid Bucarest en Roumanie et Pierre Ekwah a rejoint l‘AJ Auxerre. Ils sont tous prêtés sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

Avec ces quatre départs, la fin du mercato estival s’anime dans le Forez. L’AS Saint-Etienne s’active désormais pour faire partir Djylian N’Guessan. Entré dans sa dernière année de contrat, il refuse de prolonger. À défaut de trouver un accord inespéré avec l’attaquant de 18 ans, Kilmer Sports Ventures tente de le transférer cet été, afin d’éviter de le voir partir librement à l’issue de la saison 2026-2027.

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Resté dans le loft stéphanois avec N’Guessan, Aïmen Moueffek (25 ans) est aussi poussé vers la sortie à 2 ans de la fin de son contrat. Il n’entre pas dans les plans de Ian Cathro, le nouvel entraîneur des Verts. Outre l’intérêt du Havre AC en Ligue 1, qui date de longtemps, le milieu franco-marocain suscite peu d’intérêts réels.