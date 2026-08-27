Mercato PSG : Le Bayern Munich fonce sur Ibrahim Mbaye !

Alors que Liverpool touche au but pour Bradley Barcola, l’autre joueur écarté du PSG depuis le début de la saison 2026-2027, Ibrahim Mbaye, pourrait lui aussi faire ses valises à cinq jours de la fin de la fermeture du mercato estival.

Mercato PSG : Après Liverpool, le Bayern Munich tente Ibrahim Mbaye

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Après Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain a de grandes chances de perdre Ibrahim Mbaye dans les jours à venir. L’attaquant de 18 ans veut quitter le club de la capitale et pourrait rebondir en Bundesliga. Longtemps associé à Liverpool cet été, l’international sénégalais est désormais dans le viseur du Bayern Munich, selon le journaliste Nicolo Schira, qui assure que le club allemand s’est renseigné sur le jeune ailier du PSG.

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« Le Bayern Munich a demandé des informations sur l’ailier de PSG, Ibrahim Mbaye. Le Sénégalais est ouvert à quitter Paris cet été pour obtenir du temps de jeu régulier et jouer davantage. Bayern suit la situation de près depuis la fenêtre des transferts », indique le spécialiste mercato sur sa page Twitter.

Plutôt que les Reds et la Premier League, Ibrahim Mbaye pourrait donc filer en Bundesliga dans cette dernière ligne droite du mercato. Mais le Paris SG ne compte pas brader son jeune ailier.

Le Paris SG demande 70M€ pour Ibrahim Mbaye

Après Bradley Barcola, fortement pressenti à Liverpool, Ibrahim Mbaye pourrait lui aussi quitter les rangs du PSG d’ici le premier septembre. À deux ans de la fin de son contrat, le natif de Trappes veut changer d’air afin d’avoir plus de temps de jeu. La concurrence importante à son poste au sein de l’effectif de Luis Enrique le pousse à considérer un nouveau projet.

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Le Bayern Munich n’est toutefois pas le seul club à se manifester pour le numéro 49 du Paris Saint-Germain. Début août, le journal L’Équipe annonçait déjà que Liverpool et le Borussia Dortmund étaient les deux prétendants les plus avancés dans ce dossier, alors que le Bayern Munich, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, Manchester City, Manchester United, Aston Villa et Chelsea ont aussi avancé leurs pions de manière plus ou moins concrète.

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De son côté, « le Paris Saint-Germain réclame 70 millions d’euros pour laisser partir son jeune attaquant cet été », a récemment indiqué le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport.

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