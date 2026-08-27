Mercato FC Nantes : C’est fait, Ryad Hachem a signé !

Le FC Nantes poursuit son recrutement à quelques jours de la fermeture du mercato. Les Canaris tiennent désormais leur huitième renfort de l’été avec Ryad Hachem.

Mercato FC Nantes : Ryad Hachem a paraphé son bail

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Un nouveau visage rejoint les Canaris. Le milieu franco-algérien Ryad Hachem s’est officiellement engagé ce jeudi 27 août avec le FC Nantes, signant un contrat de trois ans après sa visite médicale à la Jonelière.

« Ryad Hachem s’est engagé avec le FC Nantes pour une durée de 3 ans. En provenance du Red Star, ce milieu de terrain devient la 8e recrue Jaune et Verte de ce mercato estival. », a indiqué le FC Nantes sur son site officiel.

Pendant que son entraîneur Grégory Poirier tenait sa première conférence de presse, le joueur finalisait son arrivée. Il devient ainsi la huitième recrue estivale du club nantais. Au Red Star depuis 2022, Hachem y portait le brassard de capitaine sous les ordres de Poirier. Cette connexion établie à Saint-Ouen va faciliter son intégration.

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Arrivé au Red Star, Hachem s’est imposé comme un élément polyvalent. Utilisé principalement au poste de piston gauche, il a pourtant été formé comme milieu de terrain. Cette capacité à évoluer à plusieurs postes constitue un atout pour les Canaris. Avant son passage au Red Star, le Franco-Algérien avait joué à Guingamp entre 2017 et 2021, puis à Cholet lors de la saison 2021-2022.

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Son expérience du football professionnel est également importante. Il totalise 69 apparitions en Ligue 2, pour trois buts et six passes décisives. L’effectif nantais va encore évoluer d’ici la fermeture du mercato le 1er septembre. Grégory Poirier recherche des renforts dans chaque secteur de jeu. En parallèle, le FC Nantes a bouclé un autre dossier ce jeudi avec le prêt du latéral gauche Amin Cherni depuis la Turquie.