Mercato PSG : 75M€ pour s’arracher Mikel Oyarzabal ?

‎‎‎Le PSG aurait figuré parmi les clubs intéressés par Mikel Oyarzabal cet été. Un intérêt révélé avec une offensive susceptible d’atteindre sa clause libératoire de 75 millions d’euros. Mais le capitaine de la Real Sociedad aurait repoussé les sollicitations.

‎‎Mercato PSG : La piste Oyarzabal que personne n’a vu venir

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‎C’est sans doute l’une des grosses surprises du mercato parisien. ‎L’information a été rapportée par Tiempo de Juego, l’émission de la radio espagnole COPE. Selon ce programme, plusieurs formations européennes auraient tenté de convaincre Mikel Oyarzabal en se montrant disposées à activer sa clause de 75 millions d’euros. Le PSG aurait notamment fait partie des prétendants.

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‎Un dossier qui a de quoi faire lever quelques sourcils dans la capitale. Paris possède déjà une attaque riche en solutions, mais le profil du joueur espagnol reste particulièrement séduisant : capable d’évoluer sur un côté comme dans l’axe, il apporte à la fois finition, intelligence de déplacement et expérience.

‎Oyarzabal dit non aux sirènes européennes

‎‎‎Le point décisif se trouve toutefois ailleurs. Malgré les approches, Mikel Oyarzabal aurait choisi de rester fidèle à la Real Sociedad en repoussant toutes les sollicitations après sa brillante Coupe du Monde remportée avec la Roja. En marge de la réception de l’Espanyol Barcelone ce samedi en Liga, il a d’ailleurs été honoré par le Stade d’Anoeta. Une journée parfaite qu’il a marquée de 2 passes décisives pour un succès 2-1 de son club.

¡El homenaje de la @RealSociedad a su CAMPEÓN DEL MUNDO @mikel10oyar! 🏆



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La décision de repousser les différentes sollicitations est loin d’être anodine pour un joueur dont l’histoire avec le club basque est devenue presque indissociable de son identité. ‎Cette fidélité n’est d’ailleurs pas nouvelle. En 2025, Pedro Martín, dans Tiempo de Juego, soulignait déjà son profil de joueur espagnol discret malgré son immense talent : « Ce garçon correspond parfaitement au profil type du joueur espagnol : il est excellent, mais il ne veut pas le laisser paraître », avait-il confié.

‎‎Un prix élevé, mais un joueur qui le justifie

‎La clause de 75 millions d’euros n’est pas une nouveauté. Lors de sa prolongation en février 2023, la Real Sociedad avait déjà fixé ce montant, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2028. ‎Sportivement, l’investissement pouvait pourtant se défendre.

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Oyarzabal sort d’une saison 2025-2026 particulièrement productive avec 15 buts et 4 passes décisives en Liga, auxquels s’ajoutent trois réalisations en Coupe du Roi. Le PSG aurait donc trouvé un joueur immédiatement opérationnel, mais à un tarif qui laisse peu de place au marchandage.