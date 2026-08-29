Mercato PSG : Les plans de Luis Campos pour la fin de l’été

À trois jours de la clôture du mercato estival, rien n’est encore définitivement terminé au PSG. Selon L’Equipe et PSG Inside Actus, Luis Campos envisagerait encore de renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Mercato PSG : Un exploit à 365M€

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Cet été, le PSG a profondément remanié son effectif tout en encaissant des recettes considérables. Bradley Barcola est en route pour Liverpool dans le cadre d’un transfert estimé à 145 millions d’euros avec les bonus. Le jeune Ibrahim Mbaye va aussi rejoindre la Premier League, mais Aston Villa contre un chèque de 55 millions d’euros.

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À ces deux dernières ventes, il faut ajouter celles déjà enregistrées de Gonçalo Ramos à l’AC Milan (75M€), Randal Kolo Muani à la Juventus Turin (50M€) et Kang-In Lee à l’Atlético Madrid (40M€). Au total ce sont près de 365 millions d’euros qui sont rentrés dans les comptes du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival.

En retour, pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale a investi un peu de plus 162 millions d’euros pour recruter Lucas Digne (7M€), Ferran Torres (50M€), Mika Godts (55M€) et Maghnes Akliouche (50M€). Avec un excédent de près de 203 millions d’euros, le Paris Saint-Germain dispose encore de moyens importants pour mener à bien son recrutement jusqu’au dernier moment du mercato. Et Luis Enrique pousse bien Luis Campos dans ce sens.

Luis Enrique réclame deux recrues avant mardi soir

Avant le match nul entre le Stade Rennais et le PSG (2-2), lors de la première journée de Ligue 1, Luis Campos a publiquement annoncé que le mercato du Paris SG était encore loin d’être terminé.

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« Non, le mercato n’est pas fini du tout. Il est encore ouvert. Et d’ici la fin, même du côté des arrivées, si on trouve une bonne opportunité, on va le faire », déclarait notamment le conseiller sportif des Rouge et Bleu.

Si les deux principaux dossiers parisiens de cette fin de mercato concernent Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye dans le sens des départs, l’arrivée d’un joueur offensif est toujours envisagée par le club, selon les informations du journal L’Équipe. Un ailier avec une capacité à prendre la profondeur pour compenser le vide laissé par Bradley Barcola.

Des recrues possibles et Liverpool toujours à fond sur Bradley Barcola : le PSG va animer la dernière ligne droite #Mercato https://t.co/N0P2aDjSVH — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 24, 2026

Campos viserait aussi le recrutement d’un défenseur central pouvant dépanner à droite d’ici mardi. De son côté, PSG Inside Actus site les noms de deux jeunes défenseurs centraux espagnols : Marc Pubill et Javi Rodríguez. Concernant le premier joueur, l’Atlético Madrid aurait pour le moment refusé toute approche.

Pour Rodriguez, les choses pourraient en revanche être un peu plus sérieuses avec le Celta Vigo, avec une offre qui aurait déjà été formulée. Une chose semble en tout cas de plus en plus claire : le PSG va tenter de recruter un défenseur et un attaquant dans les derniers jours du marché des transferts.

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Les dernières heures du mercato d’été pourraient donc être mouvementées du côté de la capitale.