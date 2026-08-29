PSG Mercato : 35M€, Guéla Doué donne son accord pour un transfert

Annoncé dans les plans du PSG lors de ce mercato estival, Guéla Doué s’apprête à quitter le RC Strasbourg. D’après Foot Mercato et Kicker, le latéral droit de 23 ans a donné son accord pour signer en Bundesliga.

PSG Mercato : Guéla Doué a donné sa parole au Bayer Leverkusen

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Deux ans après son arrivée en provenance du Stade Rennais, Guéla Doué s’apprête déjà à quitter les rangs du RC Strasbourg. Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain pour être la doublure d’Achraf Hakimi, tout en évoluant dans le même club avec son cadet Désiré Doué, l’international ivoirien devrait finalement prendre une toute autre direction pour la suite de sa carrière.

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En effet, selon les informations relayées ce samedi par le journal allemand Kicker, Guéla Doué a déjà don accord au Bayer Leverkusen en vue d’un transfert durant ce mercato estival. Le club de Bundesliga serait donc en train de faire le nécessaire pour boucler le deal avec les dirigeants strasbourgeois.

🚨Guela Doué hat Leverkusen inzwischen sein Ja-Wort gegeben – und Bayer04 tut nun alles dafür, mit Racing Straßburg eine Einigung über die Ablöse für den Rechtsverteidiger zu erzielen.



[ @NocksVon / @kicker ] pic.twitter.com/yqNJaZ113C — UBK (@UBK__official) August 28, 2026

« Guela Doué a désormais donné sa parole à Leverkusen, et le Bayer 04 met tout en œuvre pour parvenir à un accord avec le Racing Strasbourg concernant l’indemnité de transfert du latéral droit », assure le média sportif. Une info confirmée par Foot Mercato, qui donne des détails sur cette opération.

Le Bayer Leverkusen insiste pour convaincre Strasbourg

Alors que le Paris SG gardait un oeil attentif sur la situation de Guéla Doué, c’est finalement le Bayer Leverkusen qui serait en pole position pour arracher sa signature dans ces ultimes moments du mercato estival. En effet, le journaliste Santi Aouna assure que, sauf grosse surprise de dernière minute, le défenseur polyvalent du Racing Club de Strasbourg devrait effectivement quitter la Ligue 1 pour la Bundesliga dans les jours à venir.

🚨🔵⚪️🇨🇮 #Ligue1 |



❗️Discussions en cours entre Strasbourg et le Bayer Leverkusen pour Guéla Doué.



🔐 Un accord pourrait être trouvé autour de 35M€ pic.twitter.com/5lbWtmPcqj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 29, 2026

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Alors qu’il a encore trois ans de contrat avec le club alsacien, Guéla Doué pourrait rapporter jusqu’à 35 millions d’euros au RCS. Le spécialiste mercato de Foot Mercato ajoute même qu’un accord serait proche entre les dirigeants des deux clubs. « Discussions en cours entre Strasbourg et le Bayer Leverkusen pour Guéla Doué. Un accord pourrait être trouvé autour de 35M€ », assure Santi Aouna.

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