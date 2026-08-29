Mercato RC Lens : Junior Kadile arrive en provenance de Genève

Le RC Lens est sur le point de s’attacher les services de l’ailier Junior Kadile en provenance du Servette Genève, selon les informations du journal L’Équipe. Le joueur de 23 ans vient pour remplacer Allan Saint-Maximin.

Mercato : Le RC Lens lâche 7M€ pour Junior Kadile

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À quatre jours de la fermeture du mercato estival, le RC Lens s’active pour boucler un dernier coup offensif. Dans cette optique, le quotidien L’Équipe assure que les Sang et Or ont bouclé l’arrivée de Junior Kadile. Le média sportif explique que le vice-champion de France en titre a doublé toute la concurrence sur le dossier de celui qui a réalisé une deuxième demi-saison de folie avec notamment 6 buts et 10 passes décisives en 13 matchs sous le maillot du Servette FC.

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Initialement, Hull City tenait la corde et avait formulé une offre importante, mais le RC Lens a débarqué avec une offre de prêt payant d’un montant de 1 million d’euros, avec une option d’achat obligatoire de 6 millions d’euros, qui a fait craquer le club suisse.

Lens s'apprête à faire signer l'ailier Junior Kadile en provenance du Servette Genève.

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« Alors que Hull City, promu en Premier League, avait une longueur d’avance dans le dossier, Lens a fait le forcing ces dernières heures et un accord a été trouvé avec le club suisse. Dribbleur-détonateur, au profil similaire à celui de l’éphémère Lensois Allan Saint-Maximin, Kadile va signer cinq ans au Racing », assure le journal sportif.

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La direction sportive du RC Lens voulait assurer à son nouvel entraîneur, Dino Toppmöller, un effectif complet, avec chaque poste doublé. D’autant qu’avec la phase de championnat de la Ligue des champions, qui approche à grandes enjambées, il valait mieux que le technicien lensois ait de quoi faire.

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En substance, l’un des deux derniers postes qui nécessitaient justement un recrutement était celui d’ailier gauche. Un poste qui sera bien occupé par Junior Kadile, natif de Rennes.