Mercato FC Nantes : Pierret et Bradley Danger attendus à Nantes

Deux renforts de poids sont attendus au FC Nantes en cette fin de mercato estival. Balthazar Pierret et Bradley Danger vont poser leurs valises sur les bords de l’Erdre dans les prochaines heures.

Mercato FC Nantes : Pierret et Bradley Danger arrivent

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Le FC Nantes accélère sur le marché des transferts. Les Canaris seraient sur le point d’enregistrer deux renforts en provenance du Red Star. Balthazar Pierret et Bradley Danger se rapprochent ainsi de Nantes, selon l’insider Emmanuel Merceron.

Le premier dossier semble quasiment bouclé. Selon cette source, Balthazar Pierret devrait signer avec le FC Nantes ce week-end ou lundi. Le milieu défensif aurait d’ailleurs été absent du groupe du Red Star pour la prochaine rencontre. Un indice qui laisse penser que son départ est désormais imminent.

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À Nantes, son arrivée offrirait une nouvelle option dans l’entrejeu. Pierret pourrait apporter davantage de densité et de présence défensive au milieu de terrain, tout en constituant une solution supplémentaire pour Grégory Poirier. L’entraîneur nantais pourrait aussi accueillir un autre renfort.

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Toujours selon Emmanuel Merceron, Bradley Danger serait également en bonne voie pour rejoindre les Canaris. Le défenseur central pourrait donc suivre Pierret et compléter le recrutement nantais en renforçant l’arrière-garde.

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Ces deux arrivées répondraient à deux besoins importants. Avec Pierret, Nantes renforcerait son milieu de terrain. Avec Danger, le club chercherait à apporter plus de solidité à une défense qui doit encore gagner en stabilité. Le FC Nantes pourrait donc officialiser ces deux opérations dans les prochains jours. De quoi donner un nouvel élan au mercato nantais.