Mercato PSG : Jour de visite médicale pour Ibrahim Mbaye !

À l’instar de Bradley Barcola, qui va signer à Liverpool, Ibrahim Mbaye va lui aussi rejoindre la Premier League cet été. L’attaquant du PSG va s’engager en faveur d’Aston Villa dans les prochaines.

Mercato : Accord entre le PSG et Aston Villa pour Ibrahim Mbaye

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Désireux d’obtenir plus de temps de jeu, Ibrahim Mbaye s’apprête à quitter l’effectif de Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. À deux ans de la fin de son contrat à Paris, l’international sénégalais va se rendre en Angleterre ce samedi pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Aston Villa, selon les informations du quotidien L’Équipe. Intéressé par l’ailier de 18 ans depuis plusieurs mois, le club de Birmingham va faire signer l’international sénégalais pour 55 millions d’euros.

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Vendredi soir, le média The Athletic annonçait déjà l’accord entre les deux clubs en expliquant que « la relation entre le président d’Aston Villa, Nassef Sawiris, et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a été considérée comme essentielle à la conclusion de cet accord. Le PSG a autorisé Mbaye à se rendre à Birmingham samedi pour passer sa visite médicale avant son transfert. »

La saison dernière, Mbaye a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Liverpool s’était également montré intéressé par son profil cet été, mais n’est pas allé plus loin. Finalement, c’est sous le maillot des Villans que le natif de Trappes va découvrir la Premier League dès cette saison.

🚨 EXCLUSIVE: Aston Villa reach agreement in principle to sign Ibrahim Mbaye from Paris Saint-Germain. #AVFC move for 18yo #PSG winger in process of being finalised: €55m. Nasser Al-Khelaifi & Nassef Sawiris relationship key to closing deal @TheAthleticFC https://t.co/0z6xxuHoko — David Ornstein (@David_Ornstein) August 28, 2026

À Aston Villa, Ibrahim Mbaye espère obtenir un rôle plus important et poursuivre sa progression dans l’un des championnats les plus relevés d’Europe. Le club de Birmingham pourrait lui permettre aussi de disputer la Ligue des Champions. Une possible confrontation avec son club formateur ajouterait d’ailleurs une dimension particulière à cette nouvelle aventure.

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Le numéro 49 du PSG n’avait d’ailleurs participé ni à la Supercoupe d’Europe remportée contre Aston Villa (2-1), ni au Trophée des Champions perdu face au RC Lens (0-1), alors que son avenir devait être réglé avant qu’il ne retrouve les terrains. C’est désormais sous les ordres d’Unai Emery que Mbaye poursuivra sa progression à Villa Park.