Mercato Stade Rennais : Mohamed Amoura s’éloigne de Rennes

Mohamed Amoura ne viendra finalement pas au Stade Rennais. Le buteur se dirige vers un autre club de ligue 1.

Mercato Stade Rennais : Mohamed Amoura échappe à Rennes

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Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais en cette fin de mercato estival. Mohamed Amoura file vers la Côte d’Azur, selon L’Equipe. Alors que Rennes et Marseille convoitaient l’attaquant algérien depuis plusieurs semaines, l’OGC Nice touche au but. Les Aiglons ont devancé leurs concurrents pour boucler la venue du joueur de Wolfsburg.

Nice et Wolfsburg négocient un prêt assorti d’une option d’achat de 20 millions d’euros. Le dossier sera finalisé ce week-end. Mohamed Amoura va passer sa visite médicale et parapher son bail. C’est un renfort de poids qui échappe aux Rennais et aux Marseillais. Outre Rennes et l’OM, l’Udinese et Lyon s’inclinent aussi sur ce dossier.

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Le coach du SRFC, Franck Haise comptait sur ce profil percutant pour animer l’attaque rennaise. La vitesse et l’efficacité de l’international algérien correspondaient aux besoins des Bretons. Mais la concurrence européenne a compliqué les négociations, laissant le champ libre aux Niçois.

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Rennes doit désormais cibler une autre piste offensive avant la clôture du mercato. L’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise va poser ses valises en France. Lors de la saison 2023-2024, il avait mis 22 buts. Malgré une campagne moins fructueuse en Allemagne (8 buts, 3 passes décisives), il attise les convoitises. Nice s’offre un renfort de poids, tandis que le Stade Rennais essuie un échec.